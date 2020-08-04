Kubilay Ailesinden Acılarını Paylaşan Dostlarına Teşekkür Mesajı

Kubuilay Ailesinin Büyüğü Merhum Tursunbay Kubilay’ın vefatı nedeni ile ailemizi yalnız bırakmayan;

Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer ARISOY’a,

Beykoz Belediye Başkanı Sayın Murat AYDIN’a,

Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Sayın A.Selami DELİBALTA’ya,

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hurşit BEKAROĞLU’na,

Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Sayın M.Zafer ALSAÇ’a,

Zeytinburnu ve İBB Meclis Üyesi Mimar Süleyman ULUOCAK’a,

Kazak Türkleri Vakfı Başkanı Sayın Fazıl TOPLU’ya,

Nuripaşa Mahalle Muhtarı Sayın Yılmaz KAYA başta olmak üzere Bizzat cenazemize katılarak acımızı paylaşan,Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarına, Siyasi Parti Temsilcilerine,Yabancı Devlet Misyon Temsilcilerine,Basın Mensuplarımıza,uzaktan ve yakından gelen bütün akraba ve dostlarımıza can-ı gönülden teşekkür ederiz.

Kubilay Ailesi adına Merhum Tursunbay Kubilay’ın En büyük oğlu ……………… …………..