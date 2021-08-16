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Kızılay Tüm İmkanlarıyla Seferber Oldu

Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin ardından Kızılay, Sinop, Bartın ve Kastamonu’da 684 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarını sürdürüyor. Selden etkilenen vatandaşlara gün boyunca su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı yapan Kızılay, psiko sosyal destek çalışmalarını da yürütüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:38
Kızılay Tüm İmkanlarıyla Seferber Oldu
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  • Kızılay şimdiye kadar 66.000’den fazla kişiye insani yardım ulaştırdı.
  • Çalışmalarını 398 profesyonel afet uzmanı, 286 gönüllü sürdürüyor.
  • 2 mobil mutfak, 9 ikram aracı ve 47 operasyon aracı bölgede destek vermeye devam ediyor.
  • 42.000’den fazla kişiye sıcak yemek dağıtıldı, 23.000’den fazla kumanya ile beslenme hizmeti verdi. Su ve ikramlık malzeme dağıtımları devam ediyor.

 Kızılay’ın psiko sosyal destek ekipleri sahada 

Meydana gelen afetin büyüklüğü sebebiyle bölge halkı büyük bir travma ile karşı karşıya. Özellikle çocuklar bu travmadan en fazla etkilenen kırılgan grubu oluşturuyor. Kızılay’ın psiko sosyal destek ekipleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri ile koordine bir şekilde sahada afetzedelere destek veriyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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