Kızılay Tüm İmkanlarıyla Seferber Oldu

Kızılay şimdiye kadar 66.000’den fazla kişiye insani yardım ulaştırdı.

Çalışmalarını 398 profesyonel afet uzmanı, 286 gönüllü sürdürüyor.

2 mobil mutfak, 9 ikram aracı ve 47 operasyon aracı bölgede destek vermeye devam ediyor.

42.000’den fazla kişiye sıcak yemek dağıtıldı, 23.000’den fazla kumanya ile beslenme hizmeti verdi. Su ve ikramlık malzeme dağıtımları devam ediyor.

Kızılay’ın psiko sosyal destek ekipleri sahada

Meydana gelen afetin büyüklüğü sebebiyle bölge halkı büyük bir travma ile karşı karşıya. Özellikle çocuklar bu travmadan en fazla etkilenen kırılgan grubu oluşturuyor. Kızılay’ın psiko sosyal destek ekipleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri ile koordine bir şekilde sahada afetzedelere destek veriyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)