Kılıçdaroğlu: “Hacı Bektaş-I Veli, Dünyanın Ortak Değeridir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, Ağbaba, Torun ve İmamoğlu, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek açılış öncesinde bir dizi ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete, ziyaretler sırasında, Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok eşlik etti. Heyetin ilk durağı, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sivas Kongresi” sonrasında, 22-23 Aralık 1919 tarihlerinde yaptığı Hacıbektaş ziyaretinde kaldığı ev oldu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’tan Atatürk’ün ziyaretiyle ilgili tarihi bilgiler alan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden Erdal Erzincan ve yöresel sanatçıların okuduğu deyişleri dinledi.



HACIBEKTAŞ’TAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİLER

Heyet, daha sonra vatandaşların yoğun ilgisi altında Hacıbektaş Belediyesi’ne bir ziyarette bulundu. Altıok’un makam odasında gerçekleşen ziyaretin ardından belediye başkanlığı binasının balkonuna çıkan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Altıok tarafından ilçede İBB destekli yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Yenilenen kent meydanında da incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Kadıncık Ana Türbesi’ni ziyaret ederek, dua etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, müze girişinde bulunan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içti. İlçedeki, “Yel Değirmeni” restorasyon çalışmasında incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, düzenlenen törenle Serçeşme Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.



KILIÇDAROĞLU: “TARİH SANCILANMADAN, HACI BEKTAŞLAR DOĞMAZ”

Heyetin ilçedeki son durağı, Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Açılış Töreni” oldu. Tören; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Semah gösteriyle devam eden etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, “Hacı Bektaş-ı Veli, sadece bizim değil, düşünceleriyle, dünyanın ortak değeridir” dedi. Konuşmasının büyük bölümünü Hacı Bektaş Veli öğretisine ayıran Kılıçdaroğlu, “Tarih sancılanmadan, Hacı Bektaşlar doğmaz” diyen Kılıçdaroğlu, “Dünyanın 13. yüzyılda çektiği acı anlaşılmadan ne Hacı Bektaş-ı Veli’yi ne Mevlana’yı ne Derviş Yunus’u ne Ahi Evran’ı anlayabiliriz. Kadın-erkek arasında ayırım yapmadı. 13’ncü yüzyılda dergahını, kadınlara açtı. ‘Bacıyan-ı Rum’ adı altında, tarihin ilk kadın örgütlenmelerinden birini gerçekleştirdi. Bu vesileyle, Kadıncık Ana’yı da saygıyla, rahmetle anmamız gerekiyor. Anadolu’yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden hakkı, hukuku, adaleti, sevgiyi, barışı ve huzuru öğreten; coğrafyamızı, bir ilim-irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi huzurlarınızda bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize de Allah’tan rahmet diliyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU: ““BU KAPI, HİZMET KAPISIDIR”

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli’nin, eski adıyla Suluca Karahöyük’e gelişinin üzerinden 780 yıl geçtiğini hatırlattı. “780 yıldır tüm insanlığına tam buradan, sonradan kendi adını alacak Hacıbektaş ilçesinden barışı, sevgiyi, canlı-cansız bütün evrene hürmet eden eşsiz bir inanç yayılıyor” diyen İmamoğlu, “Bu kapı, her şeyden önce hizmet kapısıdır. İnsan-ı kamil olmak isteyen herkes önce bu kapıya hizmetkar olarak gelir. Biz de onlardan birisiyiz. Hizmet için gelir, hizmet eden kişi de benliğinden arınır, uzaklaşır. İnsana, kendisini adar. Hacı Bektaş evlatlarından çok özel bir isim olan Ahmet Cemaleddin Çelebi, tam da bu yüzden, şöyle söylemiş: Kişinin çektiği kendi ameli / Kişi hizmet ile bulur kemâli” şeklinde konuştu.



İMAMOĞLU: “BÜTÜN HİZMETLER EL ELE YAPILDI”

Hacıbektaş ilçesine yapılan hizmetlerin, Hacıbektaş’ın düşüncesine, inancına, felsefesine ve insanlığa hizmet anlamına geleceğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu manada; bugüne kadar buraya hizmeti geçen, emek veren kim varsa, herkese candan, yürekten minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Elbette, bazı eksiklikler var, bazı ihmaller olabilir. Ancak biz, bundan sonra Hacıbektaş’a ayrı bir değer, ayrı bir önem vereceğiz. El birliğiyle, hep birlikte bu süreci hizmete kavuşturarak, kıymetli Genel Başkan’ımın talimatlarıyla, Türkiye’mizin her yerindeki belediyelerin katkı sunmasıyla Hacıbektaş’ı hak ettiği yere taşıyacağız. Yolların, dergah çevresinin düzenlenmesi, Kadıncık Ana’dan Beş Taşlar’a, Kültür Merkezi’nden Bektaş Efendi Türbesi’ne, çevre düzenlemelerinden birçok kültürel alt yapıya ve hizmete kadar bu kutsal mekanın hak ettiği saygınlığa ulaşması için teknik destekleri sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Buraya sağlanan bütün hizmetler, herkesin gücü ve emeği ölçüsünde elbirliği ile el ele, kol kola vererek yapıldı.”



İMAMOĞLU: “SÜRECİ, DÜNYANIN HER TARAFINDAN İNSANIN KATKI SUNDUĞU BİR SİSTEME DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”

Hacıbektaş’ta yapılan hizmetlerin birlik, beraberlik içinde sürdürülmesi için bir yapı oluşturulmasının gerektiğine inandığını belirten İmamoğlu, “Buna hep birlikte çalışmalıyız. Böylesi kıymetli bir süreci, hep birlikte, dünyanın her tarafından insanın katkı sunduğu bir sisteme dönüştürme konusunda en üst seviyede çalışmalı ve destek sunmalıyız. Cümlemizin hizmetleri, buradaki tüm canların gönlünde kabul olsun. Bunu diliyorum. Küçük-büyük herkesin birlik ve beraberlik içinde, can olmanın, bir olmanın, hürmet ile birlikte olmak için verdikleri hizmetler, gönüllerde kabul olsun. Buradaki tüm dostlardan dileğim budur. 500 yıl önceden Kırıkkale’den yükselen sesi ile Hasan Dede’nin sözleri ile ‘Biz Erenler gerçeğiyiz / Has Bahçe’nin çiçeğiyiz / Hacı Bektaş gökçeğiyiz / Edep, erkan, yol bizdedir’ diyerek, Anadolu’nun her yanından bugün buraya gelen tüm canlara teşekkür ediyorum. İnşallah, daha güzel ve sağlıklı günlerde can cana, yürek yüreğe, milyonlarca insanın ziyaret ettiği Hacıbektaş’ta tekrar buluşmayı nasip etsin diliyorum” dedi.



BARIŞ ÖDÜLÜ “HIZIR AVUSTURYA DERNEĞİ”NE

Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok da konuşmasında, Hacı Bektaş Veli’nin bölgeye gelişi ve öğretisinin yayılış süreciyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Manevi yönden önemli bir konumda bulunan Hacıbektaş ilçesine İBB’nin büyük destek sunduğunu vurgulayan Altıok, yapılan çalışmaları tek tek sıraladı. Altıok, çalışmaların talimatını veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu. Etkinlik kapsamında verilen, “Hacı Bektaş Veli Dostluk Barış Ödülü”nün bu yılki sahibi, Hızır Avusturya Derneği oldu. Dernek adına ödülü, Kılıçdaroğlu’nun elinden alan Genel Başkan Zöhre Doğan da etkinlikte bir konuşma yaptı. Etkinliğin açılış töreni, Erdal Erzincan konseriyle son buldu.