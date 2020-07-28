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Kanal İstanbul Güzergahında 267 Heyelan Alanı Tepit Edildi
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Kanal İstanbul Güzergahında 267 Heyelan Alanı Tepit Edildi

İBB, İstanbul’un taşıdığı heyelan riskini saha çalışması yaparak ilçe ilçe analiz etti. Yapılan çalışma, İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul’da, dayanıklı mekânsal planlama yapılması ve kentleşme odaklı afet eylem planlarının oluşturulması açısından büyük önem taşıyan projede, Kanal İstanbul güzergâhında bulunan 63’ü etkin 267 heyelan alanı tespit edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Temmuz 2020 Salı 18:34
Kanal İstanbul Güzergahında 267 Heyelan Alanı Tepit Edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) depremi ve buna bağlı riskleri, kentin gündeminde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem Seferberlik Eylem Planı doğrultusunda, 'Yapı Tespit Taramaları' çalışmalarına başlayan İBB, bir yandan da farklı nedenlerin tetikleyebildiği heyelanları da tüm boyutlarıyla inceliyor. İBB, araştırmalarda olay sayısı bakımından en fazla ölümcül heyelanın yaşandığı şehir olan İstanbul’da, kentin dayanıklı yapılara kavuşması için 39 ilçede saha çalışması yaptı. Bulgular, heyelan varlığı ve sonrasında izlenecek yollar hususunda bilincin oluşması için “İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi” ile açıklandı.

İSTANBUL’DA 1.094 HEYELAN ALANI TESPİT EDİLDİ

İstanbul, deprem tehlikesi ve beraberinde getireceği riskler bakımından afete dönüşebilen doğa olaylarının yaşandığı bir noktada bulunuyor. Ayrıca, depremler ile harekete geçebilen veya deprem olmadan da kent için risk oluşturabilecek nitelikteki heyelanlar gibi kütle hareketleri de, kayıplara neden olabiliyor. İstanbul’un barındırdığı bu olumsuzluk,“İstanbul İli, Heyelan Bilgi Envanteri Projesi”nde de ortaya koyuldu. Önceki yıllarda yapılan 724 kilometrekareye, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 4.621 kilometrelik saha araştırmalarının eklendiği çalışmada, jeofizik ve jeodezi gibi yersel veriler değerlendirildi. İstanbul sınırları içerisinde 1.094 heyelan alanının tespit edildiği raporda, bu heyelanlı alanların 357 adedinin, etkin (aktif ) heyelanlar sınıfında yer aldığı görüldü.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHINDA HEYELAN TEHLİKESİ

Kanal İstanbul güzergâhının etkilenim alanında yer alan bölgelerdeki önemli bir bulgu da çalışmaya yansıdı. Projenin geçtiği ilçeleri de kapsayan analizlerde, heyelan riski taşıyan çok sayıda alan saptandı. Projenin güzergahında bulunan Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde 267 heyelan alanı tespit edildi. Söz konusu heyelanların çoğunluğunun, kanal güzergâhındaki yamaçlarda geliştiği, 63 adedinin de etkin heyelanlar oldukları belirlendi.

Çalışmada, İstanbul il alanının heyelanlı alan sayıları açısından sıralaması da oluşturuldu.

Sıralamada; Silivri 120 alan, Büyükçekmece 116 alan ve Beykoz da 104 alan ile ilk üçte yer aldı. Bu heyelanlar, etkin heyelanlar açısından irdelendiğinde ise; Şile’de 74 alan, Silivri’de 61 alan ve Beykoz’da da 49 alanın bulunduğu gözlemlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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