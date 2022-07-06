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Kabaktepe Teşkilatını Toparlıyor

Bayram Şenocak’’ın il başkanlığı döneminde halk odaklı çalışmalardan kopması ve Merhum Dr. Mimar Kadir Topbaş’ın İstifa ettirilmek zorunda bırakılması sonucu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Meclis Üyelerince seçilen Mevlüt Uysal’ın yaptığı hatalardan dolayı Ak Parti bir çok alanda kayıplar yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:12
Kabaktepe Teşkilatını Toparlıyor
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  1. KONGREDE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI SEÇİLEN OSMAN NURİ KABAKTEPE YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYOR….

İBB başkanlığının kaybedilmedinde Bayram Şenocak,Mevlüt Uysal, Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu’nun bir çok yanlış hamlesi olduğunu İstanbul siyasetini takip edenler bilir.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İşte Osman Nuri Kabaktepe 31 Mart 2019 yerel yönetim seçimleri öncesi yapılan hataları gidermek ve açılan yaraları sarmak adına güzel çalışmalara imza atıyor….

Ziyaret ettiğimiz bir çok Ak Parti İlçe başkanlıklarında görevli güvenlik görevlileri Kabaktepe’den önce sorunlarını, dertlerini ve isteklerini ilçe başkanlığı yetkililerine iletmek istemeleri karşısında kimseyi üst katlara göndermediklerini ancak Kabaktepe’nin il başkanı olur olmaz ilk icraatinin ilçe binalarına gelen vatandaşların mutlaka ilçe nöbetçileri ile görüştürülme talimatları gereği herkesi artık kapıdan döndermiyoruz sözlerini bir çok ilçede duyduk…

KABAKTEPE’NİN SAMİMİ VE İÇTEN ÇALIŞMALARININ İŞE YARAMASI İÇİN SOSYAL MEDYA, YEREL BASIN VE STK.LARA ÖNEM VERMESİ KAÇINILMAZ …

AK PARTİ İstanbul il başkanlığı kurulduğu günden bu yana her ne hikmetse yerel basın ile sağlıklı bir iletişim kurmadığı bir gerçek… Yayın Grubu olarak 31 Mart 2019 Mahalli seçimlerinden önce Binali Yıldırım’ın seçim ekibi ile görüşüp Yerel basın ve Sosyal Medya Mecralarından faydalanmalarını Tavsiye etmiş idik ancak bu tavsiyemiz hiç dikkate alınmadı…

Yeni dönemde Kabaktepe’nin bu eksikliği görmüş olabileceğine dair emareleri bazın yerlerdr görüyoruz….

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖNLÜ KIRILMIŞ ESKİ TEŞKİLAT MENSUPLARININ KALBİNİ KAZANMAYA YÖNELİK İSTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ BAKALIM TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SİYASİ OLUŞUMU OLAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BUNU BAŞARACAK MI ?

Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimi bunu İlk olarak yapılacak olan genel seçimde partisini İstanbul’da birinci yapmanın gayretinde.

Akabinde ise 31 Mart 2019’de ve ikinci kez de 23 Haziran 2019’da seçimi kazanan İmamoğlu’ndan İstanbul’u almak için çalışıyor.

Ancak bunu başarmak için bugüne kadar ihmal edilmiş birçok kurum ve kişin desteğini almak için yapacakları çalışmalar çok önemli.

Bunları ana başlıklar halinde ifade edecek olursak, Yerel Basın,Sosyal Medya,Eski teşkilat mensuplarının gönlünü kazanmak ve Dernek ve Vakıflara önem verecek çalışmaları başarırlarsa hedefine ulaşması kolaylaşabilir.

İstanbul Times Medya Grubu olarak günlük 750.000 Bin’e ulaşan İzlenme / Takip ve okur sayımız ile başta İstanbul olmak üzere Ülkemizin 81 ilinde yaptığımız siyasi sokak röportajları ile halkın nabzını son 15 yıldır tutmaya devam ediyoruz..

Yıllar önce ilk siyasi sokak röportajlarını başlatan İstanbul Times Tv.Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanallarımız ile siyasi gündemi tutmaya devam ediyoruz..

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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