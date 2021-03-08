Jant Ölçüleri Nasıl Öğrenilir ?

Yeni bir jant arıyorsanız ve aracınızın jantlarının değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız Birlas firmasının resmi sitesinde yer alan jant modelleri sizler için ideal olabilir. Buradan Birlasshop web sitesini inceleyerek aracınıza uygun olabilecek jantları sipariş verebilirsiniz. Köklü ve dünyaca ünlü markaların bir arada yer aldığı ürün kataloglarından kendi istek ve ihtiyaçlarınıza uygun olanları bulabilirsiniz.

Jant ölçüleri için ilk etapta flanş tipi öne çıkar. Lastiklerin janta değdikleri kısım flanş olarak adlandırılır. Flanşlar sayesinde jantınız ve lastiğiniz birbiriyle uyumlu şekilde çalışır. Bu özellikler araçlardan araçlara göre değişir. Jant genişliği için ifade edilen birim inç olarak belirlenmiştir. En ufak jant ölçüsü 5 inç olurken, en büyük jant ölçüsü ise 15 inçe kadar çıkabilir. Ölçüm için flanşların iç kısmına bakabilirsiniz.

Jantların çapları 13 ile 30 inç arasında değişir. Bu durum jantların fabrikadan çıktığı sırada belirlenir. Eğer aracınız için doğru ölçüleri belirlemezseniz jantınız aracınıza sürtmeye başlar. Bu durum sürüş konforunuzu düşürebileceği gibi aynı zamanda riskli durumları da beraberinde getirir.

Jant Seçerken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Araçlardaki tekerlerin çemberine geçirilen metal bölüm olarak ifade edilen jantlar, aracınızın rahatça hareket edebilmesine imkan tanır. Fakat bu özelliklerden yararlanabilmek için doğru ürünlerin tercih edilmesi son derece önemlidir. Jant tercihinde dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar mevcuttur.

Tekerlek tipine göre jant seçmeniz konforunuzu yükseltebilecek en önemli ayrıntıdır. Jantınız ne kadar büyük olursa aracınızın konforlu sürüş keyfi de yükselecektir. Fakat buradaki büyüklük araç modeli ve lastik modeline göre değişkenlik gösterebilir.

Bir diğer önemli detay ise aracın performansıdır. Jant boyutu ağırlıklarla orantılı olarak öne çıkar. Jantlar büyüdükçe ağırlık oranları da artmaya başlar. Bu durum aracın performansını düşürmeye yol açabilir. Jantlar gücü yavaşça yere çekmeye başlar. Bu da aracınızın daha yüksek güç harcamasına sebep olur. Ayrıca araç için aşırı hafif bir jant seçerseniz, bu durumda aracın patinaj yapmasına yol açar. Araç durumuna göre jant seçilmesi her zaman için daha güvenilirdir.

Jantların geniş olması, kullandığınız aracın virajlarda daha kolay kontrol edilebilmesini sağlar. Geniş jantlar virajdaki kontrol hakimiyetini size verebilir.

Çelik Jant ile Alüminyum Jantlar Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?

Alüminyum olabilecek şekilde tasarlanan jantlar çelik jantlara göre bira daha kolay şekil alır. Kolay işlenebilen bu ürünler müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre dizayn edilebilir yapıdadır. Ayrıca sadece şekliyle değil, renkleriyle de oynanabilir.

Farklılık arayan kullanıcılar bazen bu jantların üzerinde plastik kullanabilirler. Fakat bu durum ürünün ömrünü etkileyebilir. Plastikler yalnızca aracınıza görsellik katacaktır. Performans, güvenlik ve hız açısından herhangi bir işlevi olmayacaktır.

Alüminyum alaşımlı jantlarda frenler kullanıldığı zaman ortaya çıkan ısı transfer edildiği için performans artışı görülür. Bu ürünlerin tasarım şekillerine bakıldığı zaman ufak tefek farklılıklar görebilirsiniz. Çelikler, firmalara büyük rulo şeklinde teslim edilir. Jantın üretilebilmesi için kasnak ve disk parçalarına da ihtiyaç duyulur. Jantlar bu iki ürünün kaynaştırılmasıyla birlikte de üretilebilir.

Bir ürünün diğerinden daha iyi olduğunu söylemek yanlıştır. Ürünlerin kullanım alanları ve amaçları birbirinden farklı olabilir. Burada önemli olan ayrıntı kullanıcıların neye ihtiyaç duydukları ve bütçeleridir. Bu tarz detaylar göz önünde bulundurularak yapılan seçimler uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz jantlara sahip olabilmenizi sağlar.