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İSTON’dan Deprem Parkına Özel Kent Mobilyaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki İSTON, deprem toplanma alanı olarak düzenlenen parklar için kent mobilyaları üretti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2020 Çarşamba 12:41
İSTON’dan Deprem Parkına Özel Kent Mobilyaları
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İstanbul’un deprem gerçeğine çok boyutlu bir yaklaşımda bulunan İBB, Ekim 2019’da duyurduğu ve geçtiğimiz ay kentlinin hizmetine açılan “İstanbul Deprem Parkları” alanlarına yeni kent mobilyalarının kurumuna başladı. İBB iştiraki İSTON tarafından dizayn edilen kent mobilyaları deprem koşullarına özel olarak üretildi.

TEMEL İHTİYAÇLAR DİKKATE ALINDI

Olası bir deprem sonrasında hizmet verecek şekilde tasarlanan kent mobilyaları, lojistik, teknik ve sosyal olarak çoklu işleve sahip. Afet sonrası oluşabilecek temel ihtiyaçlar dikkate alınarak detaylandırılan deprem kent mobilyaları iletişim, aydınlatma, depolama, sosyal ve fizyolojik ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak geliştirildi.

Bu kapsamda güneş enerjisi ile çalışan, şarj ve aydınlatma üniteleri olan akıllı kent mobilyaları; afete yönelik ihtiyaçları (çadır, battaniye vs.), raf ömrü uzun malzemeleri saklayabilecek depolamaya olanak sağlayan banklar, wc üniteleri üretildi. Bunun yanı sıra sosyal ihtiyaçların karşılanması için kameriyeler yerleştirildi.

Aynı zamanda deprem parklarının afet öncesinde de verimli bir şekilde kullanılabilmesi için çocuk oyun grupları yenilendi. Geri dönüşümlü çöp kovaları kullanılarak parkın sürdürülebilirliğine de katkı sağlanması amaçlandı.

Bu alanda tasarım ve ARGE çalışmalarını sürdüren İSTON,ürün çeşitliliği ve işlevsellik bakımından afet durumlarında yaşamı destekleyecek ürünler ortaya koymaya devam ediyor.

DEPREM PARKLARI HAKKINDA

Deprem koşullarına özel üretilen kent mobilyaları ilk olarak, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında hizmete açılan Ataşehir Deniz Gezmiş ve Topkapı deprem parklarına yerleştirildi. Deniz Gezmiş Deprem Parkı afet sonrasında 500-700 kişiyi, Topkapı Deprem Parkı ise afet sonrasında 5.000 kişiyi barındıracak kapasitede inşa edildi.

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