İstihdam Ofisi Aracılığı İle Bir Aileden 3 Kişiye İş

İşveren ve iş gücünü bir araya getirip doğru iş doğru meslek konusunda iş arayanlara ışık tutan Bölgesel İstihdam Ofisleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgesel İstihdam Ofisi'ne 24 Mart tarihinde başvuran Meki Aydın, Silivri’de faaliyette bulunan bir gıda firmasının toplu mülakatına davet edildi. Gerçekleşen mülakatta olumlu sonuç alan baba, 5 gün sonra iş başı yaptı. Adayın işe başlamasının ardından ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Rahmi Aydın, şubeye başvurmasının ardından bireysel olarak yönlendirilerek babasıyla aynı firmada işe kabul edildi ve 6 Nisan tarihinde işe başladı.

Aydın ailesinin annesi Zeliha Aydın ise oğlu Rahmi Aydın ile aynı tarihlerde İstihdam Ofisi'ne başvurarak mülakata çağrıldı ve 28 Nisan'da firma yetkililerinden işe davet telefonu aldı.

“İŞSİZLİK ÇOK KÖTÜ BİR SÜREÇ”

Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığı ile iş bulan baba Meki Aydın, “Diyarbakır Bismil’den Silivri’ye geldik. Orada işimiz olmadığı için buraya geldik. Ailemden 3 kişiye İstihdam Ofisleri iş buldu. İşsizlik çok kötü bir süreç. İnsan bunalıma giriyor. Geçim derdi olsun, huzur olsun. Evde huzur kalmıyor. En son İstihdam Ofisi’ne başvurduk ve bir gün sonra mülakata girip ikinci gün evraklarımı tamamladım ve işe başladım. Benden hemen sonra oğlum da başvurdu ve oğlumu da İstihdam Ofisi kanalıyla işe yerleştirdik benim çalıştığım gıda firmasında. Aynı zaman da eşimde başvurdu o da başlayacak inşallah” ifadelerini kullandı.

“ÇOK MEMNUN KALDIM”

Babasıyla birlikte çalışmanın mutluluğuna değinen Rahmi Aydın, "Birlikte çalışmamız çok güzel oldu. En azından ikimiz yan yanayız. Ben sabah gidiyorum işe babam da akşam. Çok memnun kaldım ben" dedi.

“BİR AİLEYİ DAHA İSTİHDAM SAHİBİ YAPMIŞ OLDUK”

Silivri Bölgesel İstihdam Ofisi sorumlusu Bahadır Halvacıoğlu ise şunları söyledi:

"Bizim Bölgesel İstihdam Ofislerimize başvurdular. Hızlıca yönlendirebileceğimiz firmalara baktık. Bir firmamızın mülakatına davet ettik kendisini. Bize başvurduktan iki gün içerisinde de iş başı yaptı Meki Bey. Ardından oğlunun da aynı şekilde istihdamını gerçekleştirdik. En son olarak da ailemizin annesini istihdam olarak ekledik listemize. Bir aileyi daha böylece istihdam sahibi yapmış olduk."

Bölgesel İstihdam Ofisleri, 13'e ulaşan şube sayısı ile İstanbul’un 39 ilçesindeki tüm iş arayan vatandaşlara, beceri ve yetkinliklerine uygun iş bulma fırsatı; işverenlere ise ihtiyaçları olan nitelikli iş gücünü temin etme imkanı sunuyor. Bölgesel İstihdam Ofisleri, şu ana kadar özel sektörle kurulan güçlü iş birliği ile iş başvurusu yapmış 80 binin üzerinde İstanbulludan 16 bin kişinin işe yerleştirilmesine katkı sağladı.

İş arayan vatandaşlar, iş başvurularını Bölgesel İstihdam Ofis şubelerini ziyaret ederek yapabildikleri gibi www.bio.ibb.istanbul sitesinden online başvuru yapıp iş ilanlarını takip edebilir.