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‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98’nci yılı, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duygularını, Anıt Özel Defterine, “Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk; 6 Ekim 1923 tarihinde, İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtulması, milletimizin istiklali açısından dönüm noktasıdır. 16 milyon yurttaşımızın yaşadığı bu muhteşem kente; adil ve eşit hizmet sunmak, İstanbul'u çağdaş olan şehirler içinde en ileriye taşımak adına çalışmaktan onur duyuyoruz” sözleriyle aktardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:53
‘İstanbul’un Kurtuluşu’ Taksim’de kutlandı
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TAKSİM / İSTANBUL 

İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98. yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sırasıyla Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından önce İmamoğlu, sonra Yerlikaya Anıt Özel Defteri’ne yazdıkları mesajları okudu. 

“İSTANBUL’A ADİL VE EŞİT HİZMET 

SUNMAKTAN ONUR DUYARIZ”

İmamoğlu, mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk; 6 Ekim 1923 tarihinde, İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtulması, milletimizin istiklali açısından dönüm noktasıdır. Bu kutlu günün 98. Yıldönümünde, sizi ve mücadele arkadaşlarınızı şükranla yad ediyoruz. Bağımsızlık yolunda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın milletimize armağan ettiği, şahsınızın önderliğindeki kahraman ordumuzun düşman işgalinden kurtardığı aziz İstanbul'a, en kutsal emanetlerimizden biri olarak sonsuza kadar sahip çıkacağız. 16 milyon yurttaşımızın yaşadığı bu muhteşem kente; adil ve eşit hizmet sunmak, İstanbul'u çağdaş olan şehirler içinde en ileriye taşımak adına çalışmaktan onur duyuyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, 16 milyon İstanbullu hemşehrim adına en içten saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Tören, İBB Mehteran Bölüğü’nün dinletisiyle son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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