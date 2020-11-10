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İstanbul’a Dokuz Ayda 3,6 Milyon Turist Geldi

İstanbul’a ilk dokuz ayda yurtdışından 3,6 milyon turist geldi. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, turist sayısı, yıllık yüzde 73,7 azalarak 1,2 milyona düştü.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
10 Kasım 2020 Salı 12:16
İstanbul’a Dokuz Ayda 3,6 Milyon Turist Geldi
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En çok turist Almanya’dan gelirken, Almanya’yı Rusya Federasyonu ve İngiltere takip etti. Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 73,9, denizyolu ile gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,6 azaldı. Konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turist sayısı 1,3 milyon oldu. Eylül ayında konaklama tesisi doluluk oranı, yüzde 65 azalarak yüzde 22,8 düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri İstanbul Turizm Bülteni, Kasım 2020 sayısında ele aldı. Değişiklikler rakamlara şöyle yansıdı:

İlk dokuz ayda 3,6 milyon turist

2019 yılının ilk dokuz ayında, yurtdışından gelen turist sayısı, İstanbul’da 11 milyon 300 bin, Türkiye’de 36 milyon 400 bine ulaşmıştı. 2020 yılının aynı döneminde, İstanbul’da 3 milyon 600 bin, Türkiye’de 9 milyon 500 bine geriledi. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, İstanbul’a gelen turist sayısı, yıllık yüzde 73,7 azalarak 1 milyon 200 bin oldu. En çok turist Almanya’dan gelirken, Almanya’yı Rusya Federasyonu ve İngiltere takip etti.

Üçüncü çeyrekte, yüzde 73,7 azalma

2020 yılının üçüncü çeyreğinde, İstanbul’a gelen turist sayısı, yıllık yüzde 73,7 azalarak 1 milyon 200 bin kişiye düştü. Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 73,9, denizyolu ile gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,6 azaldı.

Geceleme süresinde yıllık yüzde 72,7 düşüş

2020’nin üçüncü çeyreğinde konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turist sayısı 1,3 milyon oldu. Yerli turist sayısı yıllık yüzde 40,2, yabancı turist sayısı yüzde 80,9 azaldı. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, İstanbul’da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 70,6 iken, 2020 yılının aynı döneminde, yüzde 43,4’e geriledi. Toplam geceleme süresi, yıllık yüzde 72,7 azalarak 2 milyon 680 bin olarak gerçekleşti.

Tesislerde doluluk oranı yüzde 22,8’e düştü

Eylül ayında, konaklama tesisleri doluluk oranı, yıllık yüzde 65 azalarak yüzde 22,8 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun yüzde 14,6’sını yabancı, yüzde 8,2’sini yerli ziyaretçiler oluşturdu.

Turizm Bülteni, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri derlenerek hazırlandı.

İstanbul Turizm Bülteni Kasım 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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