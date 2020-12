İstanbul ve Lefkoşa, “Kardeşlik Protokolü”nde Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında, “10 Aralık Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Günü”nde yeni dönemin ilk “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Lekfoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ekipleriyle birlikte çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. İmamoğlu’na imza töreninde; KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka eşlik etti. KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da Saraçhane’deki imza töreninde hazır bulundu.

İMAMOĞLU: “ÖZEL BİR İŞ BİRLİĞİ OLACAK”



İmza töreni öncesinde konuşan İmamoğlu, “Hem anavatan Türkiye’miz hem ‘yavru vatan’ diye tanımladığımız iki kardeş toplumun, iki güzide kentinin protokolünü imzalamak benim için büyük bir gurur” dedi. İstanbul’un dünya ölçeğinde farklı bir yeri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Benim açımdan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her karışının önemi ve değeri var. Orada geçirdiğim yıllar açısından, oradaki dostluklarım, oranın güzel insanları ve o güzel coğrafyası her zaman hafızamda tazeliğini koruyor. Özellikle Türkiye’nin en önemli lokomotif kenti İstanbul ile KKTC’mizin başkenti Lefkoşa’nın çok özel bir iş birliğine imza atacağını şimdiden hissedebiliyorum” diye konuştu.



İMAMOĞLU: “21. YY, KENTLER YÜZYILI OLACAK”



Her iki kent arasında kurulacak ortak masalardan verimli sonuçlar çıkacağını inandığını ifade eden İmamoğlu, yaşanan pandemi sürecinin de bu ilişkinin biçimini şekillendireceğine dikkat çekti. İmzaların, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 82’nin yıldönümünde atılmasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:



“Hem Lefkoşa hem de KKTC ve oradaki insanlarımızın hakları adına, bu özel günün kıymeti var. Yerel yönetimler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ayrı bir yerde duruyor. Kamu haklarından eşit yararlanma konusunda özellikle bizler örnek olmak zorunda olan kurumlarız. Bir başka tarifle; 21.yüzyılın, kentler yüzyılı olacağına inanıyorum. Çünkü hayat artık şehirlerde oluşuyor, dönüyor. Bütün ekosistemi ile bütün insanlığı etkileyebiliyor. Göreve geldiğimizden beri, şehirlerarası diyalogda sıkı iş birliklerine imza attık. Tabii Kovid, bizim diyaloglarımıza mani oldu ama aynı zamanda onlarca ülkenin şehirleriyle görüşmeler yaparak Kovid süresinde hem dayanışmayı hem deneyim paylaşımını hem de ‘Yarın kentler arası işbirliğine nasıl ışık tutabiliriz’ hususunda çok güzel görüşmeler ve paylaşımlar yaptığımızı belirtmek istiyorum. Umuyorum ki aynı dili konuşan, gerçekten aynı duyguları paylaşan, birbirini derinden hisseden bir toprakla, Lefkoşa’yla bu kıymetli imzayı önemsiyorum.”



HARMANCI: “HER İKİ ŞEHRİN DE BİRÇOK ORTAK KOKUSU VAR”



Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Harmancı da duygularını, “Dünya metropollerinden biriyle Lefkoşa Türk Belediyesi, belki de aslında çığır açıcı bir iş birliğine imza atmıştır. Her iki şehrin de aşkla tarif edildiği bir coğrafyadan geliyoruz. Şairlerin en güzel şiirlerini sokaklarına bezediği yerlerden geliyoruz. O yüzden her iki şehrin de birçok ortak kokusu var aslında. İstanbul’un da Lefkoşa’nın da tek bir rengi yok, birçok rengi var. Bu renkler, tam da insan haklarından bahsedildiği gibi, kardeşçe yaşamaya çalışıyorlar. Bizler de o renklere ev sahipliği yapıyoruz. Kardeşlik ilişkimizi sizlerle birlikte geliştirerek, sizlerin aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmaya çalışacağız. Bu kardeşliğimiz, bir arada yaşadığımız toplumlara da çok değerli mesajlar verecektir” sözleriyle dile getirdi.



HARMANCI: “DEMOKRATİK KATILIMCILIK ORTAK NOKTAMIZ”



Kurulacak kurumsal birliktelikten mutluluk duyacaklarını belirten Harmancı, Lefkoşa Belediyesi ve İBB’nin birçok alanda benzerlikler gösterdiğini kaydetti. Ortak noktaları; sosyal politikalar, kadına yönelik pozitif ayrımcılık, engelli çalışmaları, kreşler gibi konularla örneklendiren Harmancı, “Bu tecrübeleri birlikte ileri taşımaktan büyük mutluluk duyacağız” diye konuştu. 90 yıllardan beri insan ve kent haklarını yoğun biçimde tartışılmaya başlandığını ifade eden Harmancı, “Bir başka benzeştiğimiz nokta da demokratik katılımcılığın olması. İnsanlarımızın süreçlere katılması, denetleyici pozisyonda olması. Sizler de bizler de dayanışmayı çok iyi bilen belediyeleriz. Bunu da toplumsal bir ruhla yapmaya çalışıyoruz” dedi. Pandemi süreciyle birlikte dayanışma ruhunun daha da öne çıktığını kaydeden Harmancı, “Küresel düşünürken, yerelin de önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Emin olun ki, bu bir başlangıç; bundan sonrası daha da güzel olacak” şeklinde konuştu.



İMZALAR ATILDI



Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Harmancı, bulundukları yerden iki kenti birbirine bağlayan “Kardeşlik Protokolü”nü imzaladı. Her iki Başkan da imzaların atılmasının ardından bir kez daha söz aldı. Hayatındaki 3 önemli yerin doğduğu Trabzon, öğrenim gördüğü sırada görme fırsatı bulduğu KKTC şehirleri ve yaşadığı İstanbul olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu güzel buluşmanın bir başka yönü; bir önceki belediye başkanlığım döneminde Girne’yle ‘Kardeşlik Protokolü’ imzaladım, şimdi de İBB Başkanı olarak da Lefkoşa ile imzamı atmış bulunmuş oldum. Kendimi mesul hissettiğim bu güzel topraklara, KKTC’ye, en azından protokol bazlı gereğini yerine getirmiş oldum. Bundan sonra da karşılıklı hizmet bazlı iş birliklerimiz olacak. Kardeşlik Protokolümüz hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



HARMANCI’DAN İMAMOĞLU’NA, “BÜTÜN ŞUTLARI ÇIKARIYORSUNUZ” ESPRİSİ



Harmancı ise duygularını, “Biz de aynı duygu ve dileklerle çıktığımız bu yolda yaya kalmayacağımızı biliyoruz. Yılarca burada yaptığınız sportif faaliyetleri çok iyi biliyoruz ama kaleciliğinizin bu dönemde daha da geliştiğini düşünüyoruz; tüm şutları çıkarıyorsunuz. İstanbul ve Lefkoşa’nın birlikteliği, başka bir diyalogun mümkün olduğunu anlatacak. Başka bir ilişki biçiminin, tahakküme dayalı değil, ortaklığa dayalı, kardeşliğe dayalı iş birliğinin kapılarını açacak” sözleriyle dile getirdi.

