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‘İstanbul'un Yıldızları' Tokyo'da Parlayacak

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bugün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden (İstanbul BBSK) 7 sporcu,  milli forma için mücadele edecek. Ülkemizi temsil eden tüm sporculara başarı dileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sizi gönülden destekleyen bir şehir ve kocaman bir ülke var” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 13:07
‘İstanbul'un Yıldızları' Tokyo'da Parlayacak
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Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın sona ermesinin ardından gözler Paralimpik Oyunlara çevrildi. İstanbul BBSK’lı 7 sporcu,  2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’ndan ülkemize madalyayla dönmek için mücadele edecek. ‘İstanbul’un Yıldızları’; Para Yüzmede Elif İldem, Koral Berkin Kutlu, Beytullah Eroğlu, Para Okçulukta Yağmur Şengül, Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Para Taekwondoda Mehmet Vasıf Yakut oyunlarda milli formayı giyecek.

İMAMOĞLU: “SİZİ GÖNÜLDEN DESTEKLEYEN BİR ŞEHİR VE KOCAMAN BİR ÜLKE VAR”

Paralimpik Oyunlar, bugün düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ay yıldızlı formayı giyen tüm sporculara başarı diledi. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sizi gönülden destekleyen bir şehir ve kocaman bir ülke var. Tokyo 2020 Yaz Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek bütün sporculara başarılar. İBB Spor Kulübü sporcularının da şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine gönülden inanıyorum”

AY YILDIZLI 87 SPORCU

Olimpiyat Oyunları’nda olduğu gibi geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle ertelenen Paralimpik Oyunlar bu yıl 24 Ağustos – 5 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşiyor. 87 sporcu, Tokyo’da ülkemizi temsil ediyor. Türkiye Paralimpik Takımı sporcuları 13 branşta madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Paralimpik Takımı sporcuları; Okçuluk, Atletizm, Badminton, Goalball, Judo, Halter, Atıcılık, Yüzme, Taekwondo, Masa Tenisi, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Tekerlekli Sandalye Eskrim ve Tekerlekli Sandalye Tenis branşlarında madalya için ter dökecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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