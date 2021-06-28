İstanbul'un Metroların'da Sıra Dışı Bir Sergi Mekanı

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki METRO İSTANBUL AŞ, alışılmışın dışında bir sergi ve etkinlik mekanını İstanbul’a kazandırdı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın yaklaşım tüneli, İBB ile Karşı Sanat işbirliğiyle düzenlenen ve 26 Haziran’da açılışı gerçekleştirilen “İstanbul’da Şifa Bulmak” isimli sergiyle kapılarını açtı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

METROLAR KÜLTÜR-SANAT KAVŞAĞI HALİNE GELİYOR

METRO İSTANBUL Genel Müdürü Özgür Soy, dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’da günlük yoğunlukların kültür-sanat etkinliklerine vakit ayırmayı zorlaştırdığını ve İstanbulluların her gün önemli bir zamanı metrolarda geçirdiğini hatırlattı. İstanbul’un kaynaklarının çok önemli bir kısmı raylı sistem yatırımlarına ayırdığını ve gittikçe artan kullanım oranının raylı sistemleri toplu taşımanın omurgası haline getirmeye başladığını belirten Özgür Soy, şöyle konuştu:

“Metrolar sadece trenlerden ibaret ulaşım kanalları değil, aynı zamanda insanların günlük yaşamının bir parçası. 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alana sahibiz ve bu alanları metropol hayatının hızına yetişecek şekilde birer kültür-sanat kavşakları şeklinde konumlandırarak İstanbulluların ev, iş ya da sevdiklerine giderken keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar haline getirmek istiyoruz. İstanbulluların metro tünellerinde sanatın farklı dallarında eserler görmesini istiyoruz. Bugüne kadar çeşitli noktalarda fotoğraf sergisi, duvar boyama uygulaması gibi çalışmalara ev sahipliği yaptık. Bu yaklaşımımızın Türkiye’deki sanatçılar açısından da kıymetli olacağını düşünüyoruz. Onlar da kendilerini ifade edecek alanlar bulmakta zorlanıyorlar. Sanatçılarımız kent insanı ile aracısız bir şekilde buluşacak, sanat sadece sergilerde müzelerde değil, metro ile hayatın tam içinde kendisine yer bulacak. Bu nedenle alanlarımızda daha çok sanat eserine yer vermek istiyoruz.”

İstasyonların yanı sıra Taksim İstasyonu’nda bulunan yaklaşım tünelinde bir sergi düzenleyerek farklı bir etkinliğe imza atacakları bilgisini veren Özgür Soy, tünelin Taksim gibi merkezi bir bölgede yer almasının, kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması açısından önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Şehrin derinliklerine inen bu özel mekanı sanat aracılığıyla İstanbul’a kazandırmak istediklerini dile getiren Soy, “Yaklaşım tüneli; atmosferi, mimari özellikleri ve belleğiyle İstanbul’da Şifa Bulmak sergisi için eşsiz bir bağlam sağlıyor. Diğer yandan da konumu ve imkanları ile Türkiye’deki hatta dünyadaki kültür-sanat alanları haritasında yer almayı hak ediyor” diye konuştu.

PANDEMİ NEDENİYLE 25 KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE GEZİLECEK

Melis Bektaş’ın küratörlüğünde düzenlenen sergide ArekQadrra, Berka Beste Kopuz, Canavar, Deniz Çimlikaya, Ece Eldek, Eda Aslan, Eda Emirdağ & İrem Nalça, Emin Köseoğlu, İpek Yücesoy, İsmet Köroğlu, Marina Papazyan, Metehan Özcan, SABO, Seydi Murat Koç, Umut Erbaş ve YekaterynaGrygorenko gibi önemli sanatçıların eserleri yer alıyor. Ayrıca; 19. yüzyıl kolera salgınının zirvesinde Osmanlı’da kurulan SurpPırgiç, Balıklı Rum, SurpAgop, Balat Or-Ahayim ve Bulgar Hastanesi’nin tarihini ve ilişkilerini çalışan araştırmacılar Cemre Gürbüz, GabrielDoyle ve NaomiCohen; çalışmalarının bir kısmını hikayeler ve arşivle haritalandırdıkları yerleştirmeyle sergiliyor. Yaklaşım Tüneli’nin dışında ise sanatçı İpek Yücesoy’un Borçelik’insponsorluğu ile ürettiği eserler kalıcı olarak sergileniyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle HES Kodu kontrolü ve ateş ölçümünün ardından 25’er kişilik gruplar halinde Pazar günleri hariç 12.00-19.00 saatleri arasında gezilebilen sergiye, Çarşamba günleri 15.00-19.00 saatleri arasında küratör eşliğinde turlar düzenlenecek. Sergi 1 Temmuz’dan itibaren Pazar günleri de açık olacak. Sergi,19 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

Metro hattının yapımı aşamasında lojistik amaçlı açılan, ana hatta ya da tali yollara bağlantılı olan Taksim yaklaşım tüneli; 200 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 4.5 metre yüksekliğinde. Bir ucu yerin altında rayında giden hayata bağlı olan tünelin diğer ucu İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Harbiye’ye açılıyor. Tünel 2005 yılında Karşı Sanat işbirliği ile düzenlenen sergiye ev sahipliği yapmış, ancak sonrasında yalnız kalmıştı.

Daha açılmadan pek çok sergi talebi ve film platosu olarak kullanım başvurusu almaya başlayan mekan; fantastik mimarisi, kentin tüm kalabalığının ve kaosunun tam kalbindeki konumuna tezat bir dehlizi andıran sükûnetiyle, İstanbul’un gözde etkinlik alanları arasına girdi.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)