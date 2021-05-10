İstanbul'da Bir Günde 438 Semt Pazarı Açıldı

Alınan kapanma kararları kapsamında semt pazarlarının hafta içi faaliyet göstermesi yasaklandı. Bu nedenle haftanın yalnızca cumartesi günü semt pazarları açık tutuldu. Kapanma öncesi cumartesi günleri kurulan pazar sayısı sadece 60’ken bugün 438’e yükseldi. Semt pazarlarının ürün tedarikini sağlayan meyve sebze hallerinde de yoğunluk yaşandı. Günlük ortalama çöpe giden ürün miktarı 90 ton arttı. Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, semt pazarlarına getirilen kısıtlamanın hem çiftçi hem de İstanbullu açısından olumsuz yönleri olduğunu da aktararak, “Normal dönemde 70 ton olan zayiat bugün 160 tona çıktı” dedi.

BİR GÜNDE 438 PAZAR

17 günlük kapanma kararı kapsamında marketler belirli kısıtlamalarla faaliyetlerine devam ederken semt pazarlarının haftanın bir günü faaliyet göstermesi birçok olumsuzluğa sebep oldu. Semt pazarlarının hafta içi faaliyet gösterememesinin çiftçinin elindeki ürünün bozulmasına sebep olacağını belirten Ahmet Atalık, İstanbul’da tüketilen meyve sebzenin yüzde 80 oranında semt pazarlarından karşıladığına dikkat çekti.

MEVYE SEBZE HALLERİ SINAV VERİYOR

Bir günde kurulan pazar sayısının artması meyve sebze halinde de yoğunluğa sebep oldu. Geçtiğimiz yıl ulusal basına da yansıyan hal yoğunluk haberlerini hatırlatan Ahmet Atalık, önceki yıl hale giriş çıkış yapan araç sayısının bu yıl 10 bin 902’ye çıktığını söyledi. Buna rağmen önceden yapılan hal düzenlemeleri sebebiyle bir sorunla karşılaşmadıklarını söyleyen Atalık, “Pazar kısıtlamalarının hallerde ciddi bir yoğunluğa sebep olmaması için uğraş veriyoruz. Asıl yoğunluğu bayram sonrası yaşayacağız. O gün halde sabahlayacağız, büyük bir sınav vereceğiz.” dedi.

ÇİFTÇİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Haftanın bir günü pazar kurulması kararının bu ürünlerin tazeliğini kaybetmesi ve bozulmasına da neden olacağını söyleyen Atalık, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Her kısıtlama çiftçiyi olumsuz etkiliyor, İstanbulluyu taze meyve sebzeden mahrum ediyor. Tam bahar döneminde çiftçinin elindeki ürünü bekletmesi, hal satışlarının hafta içi durgunluk göstermesi meyve sebze zayiatını arttırdı.” Ataşehir ve Bayrampaşa Hallerine ürün girişinin de bu dönemde 10bin ton azaldığını sözlerine ekleyen Atalık, buna rağmen normal şartlarda 70 ton olan meyve sebze zayiatını günlük 160 tona çıktığını aktardı.

Meyve ve sebze ürünlerinin yalnızca market eliyle satışa sunulmasını doğru bulmayan Atalık, “Pazarcı esnafı stok bulundurmaz, ürünü taze taze satışa sunar, kapalı alan olan marketler açıkken pazarlar hafta içi kapalı. Biz pazarlar kısıtlanmasın istiyoruz, çiftçinin ürünü elinde kalmasın dedi.