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İstanbul Cevahir AVM İçerisinde Unutulan Eşyalar Dünya Alzheimer Haftası’na İlham Oldu

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, 21 Eylül’de başlayan “Dünya Alzheimer Ayı” için özel olarak hayata geçirdiği çalışma ile yeni bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Küresel çapta 47 milyon kişiyi etkisi altına alan hastalığın erken tanısının önemine vurgu yapan Alzheimer farkındalık çalışması, İstanbul Cevahir AVM’nin alışveriş merkezi içerisinde unutulan eşyalardan yola çıkarak hayata geçirdiği sıra dışı görsellerle zenginleşiyor. “Erken tanı için geç kalmayın” sloganı ile 21-27 Eylül Haftası boyunca devam edecek olan süreç, misafirlerin hastalık hakkında tüm yönleriyle bilgilendirilmesini de hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2020 Çarşamba 10:19
İstanbul Cevahir AVM İçerisinde Unutulan Eşyalar Dünya Alzheimer Haftası’na İlham Oldu
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Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle kendi sektörü içinde farklılaşan İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi,  Dünya Alzheimer Ayı özelinde hayata geçirdiği farkındalık çalışması ile yeni bir toplumsal faydaya hizmet veriyor.

Erken tanı için geç kalmayın

Genellikle 60 yaş üstü kişilerde görülen, bilişsel fonksiyonların kaybı olan demansın en yaygın formu olarak bilinen Alzheimer, küresel çapta halihazırda 47 milyon kişiyi etkisi altına almış durumda. 2030’da 76 milyon ve 2050’de ise 135,5 milyon hasta olması beklenirken Türkiye’de 600 bin aile bu hastalıkla mücadele ediyor.  Uzmanlar tarafından Alzheimer’ın ilk belirtisi yakın geçmişin unutulması olarak tanımlanırken İstanbul Cevahir AVM’nin alışveriş merkezi içerisinde unutulan eşyalardan yola çıkarak hayata geçirdiği Alzheimer farkındalık çalışması, hastalığın tanı ve tedavisinde etkili olan yöntemler ile doğru bilincin kamuyla paylaşılmasını hedefliyor. “Erken tanı için geç kalmayın” sloganı ile 21-27 Eylül arasında devam edecek olan çalışma dahilinde, 21 Eylül günü alışveriş merkezine konumlandırılan stantta Alzheimer Derneği uzmanları ziyaretçileri hastalığın tüm yönleri hakkında bilgilendirken, bir hafta boyunca AVM içerisinde konuya ilişkin  yapılan anonslar, instagram videoları, etkili görsel çalışmalar ve radyo spotlarıyla farkındalık etkin bir biçimde destekleniyor.

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