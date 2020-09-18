İstanbul'a Daha Estetik Ve Daha Çok Ürünlü Büfeler

Yeni büfeler, hem daha geniş bir alana yayılacak, daha çeşitli ürün satacak hem de daha estetik olacak. Bu düzenlemeler, yapılırken 2015 yılından bu yana değişmeyen büfe kiraları da yeniden düzenlendi. Mecidiyeköy, Kadıköy, Beyoğlu, Fatih, Bostancı gibi yerlerde bin 165 ila 2 bin 100 lira arasında değişen düşük kiralar, yeniden ayarlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki gazete ve ürün büfelerine değer katacak projesinde yeni adımlar atmayı sürdürüyor. İstanbul’un kent kimliğinden esinlenerek üç farklı modelde tasarlanacak büfeler, hem daha geniş bir alan ve ürün yelpazesine sahip olacak hem de daha estetik bir görünüme kavuşacak. Yeni büfelerde, hijyenik şartların sağlanması kaydıyla dondurma, sandviç gibi ürünler de satılabilecek. Ürün çeşitliliği artacak. Kent genelindeki 25 yıllık eskimiş büfeler ortadan kaldırılacak. İşletmeciler, kendilerine sunulan üç farklı tasarımdan dilediğini seçebilecek.

KİRALAR RAYİÇ BEDELE GÖRE DÜZENLENDİ

Şu an İstanbul’da İBB’nin mülkiyetinde 245 büfe var. Bunların 175’inde eski kiracılar varken 70’i boş durumda. İBB Meclisi, büfelerin işletmesini Kültür AŞ’ye verdiği için, büfelerle yapılan kira sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Bu amaçla 2015 yılından bu yana sabit kalan kira bedelleri yeniden ele alındı. Büfelerin konumu, özellikleri ve günümüz fiyatları üzerinden düzenlendi. Mecidiyeköy, Kadıköy, Beyoğlu, Fatih, Bostancı gibi yerlerde hala bin 165 ila 2 bin 100 lira arasında değişen düşük kiralar, günün gereklerine göre düzenlendi. Böylece kamu mağduriyeti önlendi. Teklif, İBB’ye eski kira bedelleri üzerinden 9 aylık borcu olan tüm eski işletmecilere iletildi.

İBB’DEN BÜFELERE KİRA DESTEĞİ

Teklifte, pandemi sürecinde oluşan ekonomik sıkıntıları gözeten ve işletmecileri mağdur duruma düşmekten koruyan öneriler getirildi. Buna göre İBB, işletmecilere borçlarını ödemede önemli kolaylıklar getirdi. Toplam yekûndan önemli bir indirim yaptı. Pandeminin Türkiye’de görülmediği Ocak ve Şubat aylarının kira borcu tam istendi. Ancak, izolasyon sürecinin yaşandığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki borcun yüzde 75’inden fedakarlık edildi. Normalleşme sürecinin başladığı ve ekonominin yeniden açıldığı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında işletmelerden, kira borçlarının sadece yüzde 75’ini ödemeleri talebi iletildi. Pandemi veya mücbir sebeplerden dolayı kapalı kalınan her gün için kira bedeli alınmaması kararlaştırıldı.

İBB, PANDEMİ ATLATILINCAYA KADAR BÜFELERİN DESTEKÇİSİ

Normalleşme sürecinde de büfeler yalnız bırakılmadı. Yeni sözleşmeyi imzalayarak İBB ile çalışmayı sürdürecek işletmeler, pandemi atlatılıncaya kadar kiralarındaki yüzde 25 indirim sürecek.

YENİ BÜFELERİN MALİYETİ 36 AYDA İŞLETMECİYE GERİ ÖDENECEK

Bunlara ek olarak bedeli 70 ila 100 bin lira arasında olan yeni büfelerin maliyeti de işletmecilerin üzerine yüklenmedi. İlk etapta işletmeciler, 12 eşit taksitte yenileme bedellerini Kültür AŞ’ye ödeyecek. Ancak daha sonra bu bedel, kiradan düşmek suretiyle işletmecilere geri ödenecek. Sultanahmet, Taksim ve Üsküdar gibi tarihi mekânlarda ise özel tasarım büfeler inşa edilecek olup, bunların fiyat çalışması bu yerlerdeki mevcut işletmecilerle birlikte yapılacak.

İHALE İNTERNETTEN İZLENEBİLECEK

Teklifi kabul eden işletmecilerle 1 Ekim’den itibaren sözleşmelere yenilenecek. En geç 1 yıl içinde yeni büfeler, kendilerine teslim edilecek. Bu süreçte eski büfelerin işletilmesi de sürdürülecek. Ancak işletmecilerin, komisyon tarafından belirlenen yeni kira bedellerini ve şartları kabul etmemesi durumunda ilgili büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince ihaleye çıkarılacak. Geniş katılımla ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek ihaleyi, İstanbullular internet üzerinden izleyebilecek.