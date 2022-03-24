İski̇ Her Ay 500 Mi̇lyon Li̇ra Açık Veri̇yor

EYÜPSULTAN / İSTANBUL

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ‘Sürdürülebilir Su Yönetimi” konusuyla ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Son dönemde atan girdi maliyetlerini tek tek açıklayan Raif Mermutlu, İSKİ bütçesinin her ay 500 milyon lira açık verdiğini vurguladı. Bu durumun ileride telafisi zor durumlara neden olacağını vurgulayan Mermutlu, “Eğer bu fiyatlara su satmaya devam edersek bu işin sürdürülebilir olmadığını İstanbulluların bilmesini istiyoruz” dedi. Mermutlu, tüm giderleriyle birlikte 10 milyar 364 milyon lira olarak onaylanan İSKİ bütçesinin, maliyetlerde yaşanan son artışlar nedeniyle 15 milyar liranın üzerine çıktığını açıkladı. İçme suyunun vatandaşlara ulaştırılması için elektrik, akaryakıt, beton, personel ücretleri gibi birçok maliyet giderleri olduğunu belirten Mermutlu, bu maliyet artışların karşılanamayacak boyutlara ulaştığını vurguladı.

İSKİ 2022 yılı için 1 milyar 300 milyon lira olarak hesapladığı elektrik giderleri 3 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde, 2 milyar 50 milyon lira personel gideri 2 milyar 350 milyon liraya; içmesuyu ve atıksu yatırımları 5 milyar liradan 6,7 milyar liraya; 180 milyon lira olarak hesaplanan kimyasal gider 570 milyon liraya; 170 milyon lira olarak hesaplanan doğalgaz-akaryakıt giderleri ise 540 milyon liraya ulaştı.

“2019’DAN BU YANA AYNI FİYATLARLA DEVAM EDİYORUZ”

İBB Meclisi’nde geçen ay zam teklifinin reddedildiğini hatırlatan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu su fiyatları konusunda İSKİ’nin 30 büyükşehir içinde 23.sırada olduğunu belirtti. Mermutlu su fiyatları hakkında şu bilgileri verdi: “Bugün İstanbulluların yüzde 86’lık dilimi, birinci kademe olan 0-15 metreküplük dilimden su kullanıyor. Bu suyumuzun birim fiyatı ise 5 lira 56 kuruş. Bu fiyattan verdiğimiz bir metreküp suyun parası ile hem içmesuyu hem de atıksu yatırımlarımızı aynı zamanda da işletmemizi yapıyoruz. Elektrik giderlerimizi karşılıyoruz. Personel giderleri ile kimyasal madde masraflarımızı karşıladığımız gibi, ayrıca bu 5 lira 56 kuruş ile evlerden çıkan atık suyu da topluyor ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Bu fiyatla İstanbul 30 Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23.sırada bulunuyor.”

Son 3 yıldan beri su fiyatlarında önemli bir artış olmadığını söyleyen Raif Mermutlu, 2019 yılı başındaki fiyatlarla işletme ve yatırımları sürdürmeye çalıştıklarını belirtti. Bu fiyatların sürdürülebilir olmadığı vurgulayan Mermutlu, İSKİ Genel Kurulu’nu olağanüstü toplanmaya davet etti.

TOPLAM 4,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Taşkın riski olan 104 noktanın 83’ünde çalışmaların tamamlandığını anlatan İSKİ Genel Müdürü Mermutlu, geri kalan 21 noktada ise çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çeşitli çaplarda yaklaşık bin 100 kilometre atıksu ve yağmursuyu hattı ile 600 kilometre içmesuyu hattı inşa ettiklerini ifade eden Mermutlu, tüm bu yatırımların toplamda 4,5 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

ZAM YAPILMAZSA YATIRIMLAR GECİKİR

Toplantıda basının “İstediğiniz oranda zam olmazsa İstanbulluların suyu kesilecek mi?” sorusuna cevap veren İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, “Elbette böyle bir şey olmasını asla arzu etmeyiz. Suyu kesmeyiz ancak İstanbullunun ihtiyacı olan yatırımlar gecikecektir” dedi.

Zam oranıyla ilgili genel kurula artan maliyet oranlarını sunacaklarını belirten Mermutlu, “Genel kurulun bizim arzu ettiğimiz ve İstanbul halkını en rahatsız edecek bir zam oranı vereceklerine inanıyorum” dedi.

PROJELER

Türkiye’nin en büyüğü olacak olan Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin üçüncü kademesi tamamlanmak üzere,

Günlük kapasitesi 600 bin metreküp olan Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi’nin biyolojik arıtmaya çevrilmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Melen Havzası’nda hizmet verecek Cumayeri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin çalışmaları tamamlanıyor.

Boğaz’a atıksu girişini sona erdirecek İstavroz Atıksu Tüneli ve İstanbul’un atıksu arıtma niteliğini arttıracak Ambarlı Atıksu Tünelleri’nin çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 7 ilçede birçok kritik noktada taşkın riskine son verecek Ayvalıdere ve Unkapanı Yağmursuyu Tünelleri’nde çalışmalar devam ediyor.

Avrupa Yakası’nın artan su ihtiyacını karşılayacak ve İkitelli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’nin daha verimli çalışmasını sağlayacak Terkos-İkitelli İsale Hattı inşaatında sona yaklaşıldı.

Terkos, Taşoluk ve Şile İçmesuyu Arıtma Tesislerimizde çalışmaları tamamlanıyor.

Melen Sistemi’nin kapasitesini günlük 735 bin metreküp arttıracak pompa sistemi hızla tamamlıyoruz.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)