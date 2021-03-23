Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1391
ALTIN
439.133
DOLAR
7.8565
STERLİN
10.8010
EURO
9.3347
Şehit Semih Korkut’un İsmi Telsiz Mahallesi’nde Yaşayacak
Son Dakika
Şehit Semih Korkut’un İsmi Telsiz...
İmamoğlu’ndan Gezi Parkı Yanıtı : “Davamızı Başlatıyorum ”
Son Dakika
İmamoğlu’ndan Gezi Parkı Yanıtı :...
Mehmet Erdoğan AK Parti'den istifa etti... CHP'ye katıldı
Son Dakika
Mehmet Erdoğan AK Parti'den istifa...
Prof. Tarhan “Bediüzzaman, Aklını Kullananlara Hastalıktan Ders Çıkarmayı Öğretiyor”
Prof. Tarhan “Bediüzzaman, Aklını Kullananlara...

İmamoğlu’ndan Gezi Parkı Yanıtı : “Davamızı Başlatıyorum ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir’de, gazetecilerin Gezi Parkı ve İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili sorularını yanıtladı. Gezi Parkı’nın, Sultan Bayezid Vakfı’na devrine ilişkin soruya, “İstanbul halkına ait güzel bir parkın, akşamdan sabaha bir kararla, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi, İstanbulluya karşı hiçbir kural dinlemeksizin, kendi bildiğini yapmaya çalışan bir aklın sonucu. Hızlıca yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyorum, davamızı başlatıyorum” yanıtını verdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilen “İstanbul Sözleşmesi” ile ilgili soruyu da “Çağdaş bir ülkede yaşama direncini, sevincini artıran böyle bir sözleşmeyi bertaraf edenlere en büyük dersi kadınlar verecektir diye düşünüyorum” şeklinde yanıtladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2021 Salı 11:05
İmamoğlu’ndan Gezi Parkı Yanıtı : “Davamızı Başlatıyorum ”
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir’de düzenlenen “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”ne katıldı. İmamoğlu, zirve sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Bayezid Vakfı’na devriyle ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

İstanbul Times Haber Merkezi / Gaziremir / İzmir

“TRAJİKOMİK BİR KARAR”

“Çok trajikomik bir karar. 2008’da, yanılmıyorsam vakıflarla ilgili kanunun 30. maddesine dayanılarak yapılmış bir hamle. Ama o kanun da aslında o kadar net yazılmış ki; ‘Vakıf eliyle yapılan’ diye tarifleniyor. Geçmişte vakıf eliyle yapılan, eğer bugün İl Özel İdaresi’nde, belediyede ya da kamunun herhangi bir kurumunda mülkiyet olarak duruyorsa, bunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri, diye tanımlanmış kanun. Ama bunun Gezi Parkı ile uyan hiçbir tarafı yok. Bir kere Sultan Bayezid Vakfı diye bir vakıftan bahsediliyor. Bu vakfın da ne yazık ki temelinde çok sıkıntılı, sorunlu haller var. Ama daha da önemlisi burası Gezi Parkı, kültür varlığı değil. Yani Gezi Parkı, kültür varlığı değil. Kanun, kültür varlıkları ile ilgili. Gezi Parkı’nda 100 sene önce bir Topçu Kışlası yapılmış. Ama o Topçu Kışlası, Selim zamanında yapılmış. Bayezid Han Hazretleri Vakfı ile alakalı değil. Yani, okudukça insanın gülesi geliyor. Böyle uydurma, mesnetsiz kararla İstanbul halkına ait güzel bir parkın, akşamdan sabaha bir kararla, bir yazıyla, bekler gibi hazır halde, tapuyu da Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi, İstanbulluya karşı hiçbir kural dinlemeksizin, kendi bildiğini yapmaya çalışan bir aklın sonucu. Elbette biz, mücadelemizi hukuken veriyoruz, vereceğiz. Buna bir mülkiyet davası açıyoruz. İstanbul halkına ait, 100 senedir İBB’ye ait bir alanın, ki Bayezid Han zamanında orada park yoktu, bina yoktu, yapı yoktu… Bugün Genel Sekreter Yardımcımız güzel bir örnek verdi. Örneğin; Bayezid Camii yapılırken, vakıf onun için kurulur. Ki İstanbul’da birçok cami, birçok han, hamam böyledir. O vakfın himayesinde o cami yapılır. O cami kesinlikle, o vakıfa aittir. Ama burada böyle bir durum yok. Bildiğiniz bomboş arsa. 400 sene önce. O zaman İstanbul’da ya da bulunduğumuz İzmir’de belki de Ankara’da, el koyamayacakları yer yok, böyle bakarsak olaya. Hızlıca yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyorum, davamızı başlatıyorum.

“BİR AVUÇ İNSANIN AKLI”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilen “İstanbul Sözleşmesi” ile ilgili görüşlerini soran gazeteciyi, “İstanbul Sözleşmesi ile ilgili saatlerce konuşabiliriz. Gündem yoğun. Gündemin içerisinde, hafta sonunda bizi en çok üzen konulardan bir tanesi İstanbul Sözleşmesi’nin devre dışı bırakılmasıydı. Kadını koruyan, cinsiyet eşitliğini topluma aktaran, anlatan ve bunu himayesi altına alan ve de İstanbul ile anılan uluslararası bir sözleşmenin İstanbul’da yapılıyor olması bu kadar kıymetliyken, bunu bertaraf etmeyi bir avuç insanın aklı olarak görüyorum. Bütün İstanbul, bütün Türkiye buna karşı. Bütün kadınların buna karşı bir direnç göstermesi lazım. Kadını koruyan belki de genç kız ve çocuklarımızın hayata bakışlarını, çağdaş bir ülkede yaşama direncini, sevincini artıran böyle bir sözleşmeyi bertaraf ettikten sonra bence en büyük dersi, bunu bertaraf edenlere kadınlar verecektir, diye düşünüyorum” şeklinde yanıtladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Erdoğan AK Parti'den istifa etti... CHP'ye katıldı
Mehmet Erdoğan AK Parti'den istifa etti... CHP'ye katıldı
Sibirya'dan Soğuk Geliyor
Sibirya'dan Soğuk Geliyor
Baharın Müjdecisi Nevruz Eyüpsultan'da Coşkuyla Kutlandı
Baharın Müjdecisi Nevruz Eyüpsultan'da Coşkuyla Kutlandı
İstanbul Gazeteciler Derneği'nden Genel Kurul Çağrısı
İstanbul Gazeteciler Derneği'nden Genel Kurul Çağrısı
Prof. Tarhan “Bediüzzaman, Aklını Kullananlara Hastalıktan Ders Çıkarmayı Öğretiyor”
Prof. Tarhan “Bediüzzaman, Aklını Kullananlara Hastalıktan Ders Çıkarmayı Öğretiyor”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169