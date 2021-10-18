İmamoğlu: Ortak Hafıza, Toplumları Bir Arada Tutan En Önemli Öğe

SURİÇİ – YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte, sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır Keçi Burcu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulan “Hafıza Odası” adlı sergisinin açılışına katıldı. Sanatçı Güneştekin, İmamoğlu çifti ve kendilerine eşlik eden CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan’a, sergi ve eserleri hakkında bilgi verdi. Sanat, siyaset ve basın dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getiren sergi açılışına katılanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile partinin eski Muş milletvekili Sırrı Sakık da yer aldı. Pilevneli Galeri'nin sunumu ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide, Güneştekin’in yeni eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“İSTANBUL VE DİYARBAKIR ARASINDA SIKI KÖPRÜLER KURACAĞIZ”

İmamoğlu çifti, sergi için özel bir otelde düzenlenen gala yemeğine de Güneştekin’in davetlisi olarak katıldı. Yemekte bir konuşma yapan İmamoğlu, Diyarbakır Ticaret Odası yöneticileriyle yaptıkları toplantıda, 3 ana konuda ortak masalar kurulması yönünde karar aldıkları bilgisini paylaştı. “Diyarbakır'ı İstanbul'da anlatmak ve İstanbul'la Diyarbakır arasında sıkı bir kısım köprüler kurmak adına çok değerli çalışmalar yapacağız” diyen İmamoğlu, kurulacak ortak masaların “kültür-sanat”, “turizm” ile “ticaret, ekonomi ve sanayi” alanlarında olacağını vurguladı. İmamoğlu, Diyarbakır ve İstanbul arasında kurulacak köprülerin, Türkiye’ye de çok güzel katkılar sunacağının altını çizdi.

“GÜNEŞTEKİN’İN SANATI ÜLKENİN HAFIZASINA IŞIK TUTACAK”

Diyarbakır’ın, sanatçı Güneştekin’in sergisine ev sahipliği yapmasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan İmamoğlu, “Çünkü Diyarbakır, yıllardır ülkemizin içinde bulunduğu umutsuz atmosferden en çok etkilenen kentlerimizden biridir. Bu sebeple, Ahmet Güneştekin dostumun sanatından süzülen ve ülkenin hafızasına ışık tutacak ‘Hafıza Odası’ sergisinin açılmış olması hepimiz açısından önemli bir etkinliktir” dedi. Ortak hafızanın, gelişmiş toplumların tutunduğu ve toplumları bir arada tutan en önemli öğelerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kadim ve dünya kültür mirasının çok önemli bir parçası olan İstanbul’un Belediye Başkanı olarak, kadim kent Diyarbakır ile kent kardeşliğini ve paylaşmanı pekiştirecek olan bu sergide eşim Dilek ile birlikte bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“HUZURU, BARIŞI, AYNI OLMAYI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

“Ülkemizde fazla da uzak olmayan bir zamanda, huzuru, barışı, aynı olmayı, hep birlikte beraberce yeniden inşa edeceğiz” diyen İmamoğlu, “Ben, vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak, hayatımın en umutlu dönemini yaşıyorum. Öyle ki hissettiklerim umudun çok ötesinde. Çünkü çok iyi biliyorum ki, müreffeh bir ülkenin inşası ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi gerektirir. Birleşmek için bir engelimiz var mı? Hayır; hiç yok. Peki bu engelin olmadığını görmedik mi? İstanbul’daki 2 seçimde de gördük. İstanbul’da başardıklarımızı, Türkiye’de de hep birlikte başarabiliriz. Kırık kalpleri, zedelenmiş güvenleri telafi etmek yöneticilerin görevidir ve göreceksiniz telafi edeceğiz de” ifadelerini kullandı.

“BU KADİM SURLAR KADAR SAĞLAM VE DİK DURACAĞIZ”

“Bizler, sadece aynı tarihi, aynı toprağı paylaşanlar değiliz; bu serginin bize hatırlattığı gibi, bizler, aynı zamanda mutlu ve üzücü hikayeleri de paylaşanlarız” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ahmet Arif’in de dediği gibi; yeter ki ‘Adiloş bebeklerimize’ sahip çıkalım. O zaman bu kadim surlar kadar sağlam ve dik duracağız hep beraber. Türkü, Kürtü, Ermenisi, Süryanisi, Arabı, Ezidisi , Alevisi, Sünnisi hiçbirinin birbirinden ne üstünlüğü ne de eksikliği vardır. 84 milyon eşit ve özgür yurttaş olma sevdasıyla, ortak değerimiz olan Cumhuriyet’imizi ikinci yüzyılında bütün eksikliklerini tamamlayabiliriz. Tamamlayacağız da. Türkiye, hepimizin güvenli tek evidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesi istikametimizdir.”

Gala yemeğinde; sanatçı Güneştekin, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)