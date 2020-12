İmamoğlu'ndan Kadın Girişimciye : “Bu İmkanlar Sizin. Biz Sadece Doğru Kullandırıyoruz ”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasının temel taşlarından İstanbul Gönüllüleri, kadın emeğini tüketicilerle buluşturan bir projeye imza attı. Evlerinde kendi olanakları ile üretim yaparak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimciler, Beşiktaş Meydanı’nda, 14 Aralık’ta kurulan “Kadın Emeği Pazarı”nda buluştu. 2’şer gün üzerinden dönüşümlü olarak 500’e yakın kadın girişimcinin yer alacağı pazar, 14-31 Aralık 2020 tarihlerinde hafta içi her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. El yapımı sabundan kanaviçeye, porselenden takıya farklı kategorilerde ürün ve hediyelik eşyaların sergileneceği tezgahlar, pandemi sürecinin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına uygun olarak konumlandırıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner -Beşiktaş / İstanbul

TÜM TEZGAHLARI TEK TEK DOLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün öğle saatlerinde pazarı ziyaret ederek, kadın girişimcilere destek verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve İstanbul Gönüllüleri koordinasyon ekibinden Dilşad Arpacıoğlu ile birlikte pazarı gezen İmamoğlu, tüm tezgahları tek tek dolaştı. El emeklerini aile ekonomisine katkı aracına dönüştüren kadın girişimcilerle sohbet eden İmamoğlu, onlara bol kazanç ve başarı dileklerinde bulundu. Pazar gezisinin en ilginç anı, İmamoğlu’nun girişimci Güllü Fırat ile yaşadığı diyalog oldu. Rize Pazarlı olduğunu belirten Fırat, tezgahına gelen İmamoğlu’na, “Merhaba. Seviyorum seni hemşehrim. Böyle bir imkan tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi. İmamoğlu ise Fırat’a, “Yok ablacığım, ne demek. Bu imkanlar sizin. Biz sadece doğru ve düzgün kullandırıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

“KADIN KATKI SUNDUKÇA TOPLUM ZENGİNLEŞİR”

İmamoğlu, basın mensuplarının sorusu üzerine, pazarla ilgili düşüncelerini de şu sözlerle aktardı:

“İş üretmek, şehir yaşamı ve şehrin zenginliği için çok önemli. Kadınların istihdama katılımı çok düşük. Son verilere göre, yüzde 35 bile değil. Böylesi bir ortamda bir toplumun ya da bir şehrin gelişmesini beklemek mümkün değil. Bunun için zaten hamleler yapıyoruz. Kreşi teşvik etmemiz aslında ondan. Kadınları bir an önce yaşama katma çabamız ondan. Özellikle çocuk yetiştirirken hayatlarının kolaylaşması, 0-4 yaş arası annelerin ücretsiz seyahat edebilmeleri gibi birçok aşaması var; Halk Süt dağıtmamız gibi. Bütün bunlar aslında annenin hayatını kolaylaştırmak ve bir an önce hayata katılımınınım sağlamının aşaması. Burada da İstanbul Gönüllüleri, kadınların bu talebine kulak verdiler ve bizlerle paylaştılar. Güzel bir meydan. Beşiktaş’ta, çok güzel bir alanda kadınlar emeklerini sergiliyor ve satış yapıyorlar. Bunu geliştirmek istiyoruz. Kadın kooperatifi, kadın üreticiler, tarımda kadın gibi birçok aşaması var. Kadınlar güçlendikçe, toplum güçlenir. Kadın, evin içine para kazanıp, evin içine daha fazla katkı sundukça, toplum zenginleşir. Ben, köyde üreten bir annenin evladı olarak bunu doya doya yaşadım. Sonraki travmayı da biliyorum. Onun için kentteki kadınların hayata katılımları için, her yerel yönetimin, her yöneticinin çok şey yapması lazım.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)