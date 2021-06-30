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İmamoğlu'ndan Fuar Gezisinde 3 Önemli Mesaj

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün açılışına katıldığı 3 farklı uluslararası gastronomi fuarını bir araya getiren etkinlik alanını, bugün eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte gezdi. İmamoğlu çiftinin gezisinde ilginç diyaloglar yaşandı. İmamoğlu, Hatay standında görevli Samandağ Kadın Kooperatifi üyesi Yeliz Beyaz’ın, “İBB, geçen sene bizden epey ürün aldı. Kadınlarımız size minnettar. Sayenizde kooperatifimiz ayakta” sözlerine, “Yine devam edeceğiz” yanıtını verdi. İzmir standında hareketli şarkılarla karşılanan İmamoğlu, duyduğu memnuniyeti, müzisyenlere, “Sesiniz hiç kısılmasın. 12’den sonra daha da gür çıksın” sözleriyle aktardı. Müzisyenlerin İmamoğlu’na yanıtı, “Sizin de” oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımla ilgili stantlarını gezen, Başkan Tunç Soyer ve yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti, “Ah tarım, ah! İyi insanların eline geçerse, neler olmaz. Tekrar dirilişimiz toprakta” sözleriyle dile getirdi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 09:25
İmamoğlu'ndan Fuar Gezisinde 3 Önemli Mesaj
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HARBİYE / İSTANBUL

Gastronomi dünyasının 3 önemli etkinliği; “Ace of Mice Exhibition 2021 ve Gastronomi Turizmi Fuarı & Konferansı (Gastroshow)”, “Ace of Mice Exhibition 2021” ve Avrupa’nın En Büyük Gastronomi Turizmi Fuarı “Gastro Show”, tarihlerinde ilk kez birlikte düzenlendi. 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önündeki açık alanda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan üçlü fuarın açılışı, dün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilmişti. İmamoğlu, dün açılışını gerçekleştirdiği fuara, bugün de eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte ikinci bir ziyaret yaptı.

İstanbul Times Haber Merezi/Hüseyin Çetiner

SAVAŞ: “ÜRÜN GÖNDERMEYİ ARTIRACAĞIZ”

İmamoğlu çifti, aralarında; İzmir, Hatay, Trabzon, Bursa ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile Bolu Belediyesi’nin de bulunduğu fuar alanındaki bütün stantları tek tek dolaştı. Yöresel lezzetlerden tadan çift, fuar görevlileri ve katılımcı vatandaşlarla sohbet etti. Gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, vatandaşların cep telefonlarından yakınlarıyla canlı görüşmeler yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İmamoğlu çiftin fuar çadırı önünde karşıladı. Savaş, İmamoğlu’na, Hatay’daki kadın kooperatiflerince hazırlanan yöresel ürünleri tanıttı. Hatay çadırı ziyaretine, Samandağ Kadın Kooperatifi’nden Yeliz Beyaz’ın, “İBB, geçen sene bizden epey ürün aldı; 20 ton zeytinyağı, 20 ton bulgur ve 10 ton nohut. Kadınlarımız size minnettar. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde kooperatifimiz ayakta” sözleri damga vurdu. İmamoğlu’nun Beyaz’a yanıtı, “Yine devam edeceğiz. Daha çok şey yapacağız Başkanımızla” oldu. Savaş da İmamoğlu’nun sözlerine, “Bu kooperatiflerden size ürünler gönderiyoruz, göndermeyi de artıracağız” şeklinde karşılık verdi.

İZMİR STANDINDA RENKLİ ANLAR

İmamoğlu çifti, Malatya merkezli bir firmanın standında, müzisyenler tarafından icra edilen türkülerle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Malatya gezisinden çok etkilendiğini belirten İmamoğlu, yöresel lezzetlerle bu ziyaretinde yakından tanıştığını kaydetti. İmamoğlu çiftinin İzmir Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretinde de renkli anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İmamoğlu çiftini, müzik grubunun çaldığı Ege ezgileriyle karşıladı. İmamoğlu ve Soyer çifti, çalan hareketli şarkı eşliğinde kısa süre dans etti. Müzisyenler, İmamoğlu’nun, “Sesiniz hiç kısılmasın. 12’den sonra daha da gür çıksın” sözlerine, “Sizin de öyle” karşılığını verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tohum ve tarımla ilgili stantlarını gezen, Soyer ile yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti, “Ah tarım, ah! İyi insanların eline geçerse, neler olmaz. Tekrar dirilişimiz toprakta” sözleriyle dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN HER LEZZETİ, İSTANBUL’DA VAR”

İmamoğlu, fuar alanındaki son ziyaretini, İBB iştiraki BELTUR’un standına yaptı. BELTUR Genel Müdürü Osman Cenk Akın’dan yeni kurumsal yapılanmayla ilgili bilgi alan İmamoğlu, kendisine ikram edilen dondurmanın tadına baktı. İmamoğlu, fuar ziyaretiyle ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere de “Türkiye’nin her lezzeti, zaten İstanbul’da var. Ama bu sefer çok güzel bir etkinlik oldu. Kıymetli bir buluşma oldu. Türkiye’nin birçok noktasından insanlar burada lezzetlerini paylaşıyorlar. Turizme bir moral olması da ayrıca bir kıymet. Şu anda bir başlangıç anındayız. Pandemiden kurtulma ve süreci iyi yönetme noktasında da burada hem deneyimler hem iş birlikleri konuşuluyor. Biz de ev sahibi olmaktan olduk İstanbul adına. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gelip, bir baştan öbür uca kadar tatmaya kalkarsanız, çekici tarafı da var, zorlukları da var. Şu an ben, zorluğunu yaşıyorum. Eşimden daha çok zorluğunu yaşıyorum. Ama çok lezzetli; ‘hayır’ diyemiyorum” yanıtını verdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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