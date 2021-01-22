banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘İktidar Kendi Kötü Yönetiminin Faturasını Belediyelere Kesiyor’
‘İktidar Kendi Kötü Yönetiminin Faturasını...
Çocuklar Tatilde Ödevlere Ara Vermeli
Çocuklar Tatilde Ödevlere Ara Vermeli
Kışın Sağlık Deposu 5 Renkli Besini!
Kışın Sağlık Deposu 5 Renkli...
Dr. Meclis Üyesi Reşide Yüksel ‘in Tablet Kampanyası Yüzlerce Çocuğun Yüzünü Güldürdü
Son Dakika
Dr. Meclis Üyesi Reşide Yüksel...

İmamoğlu'ndan Ekmek Açıklaması “Yoksullukla Mücadelede Hiçbir Engel Tanımayacağız”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, mobil büfelerde halk ekmek satışıyla ilgili yaşanan karmaşayla ilgili sorusuna, “Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım” yanıtını verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 12:17
İmamoğlu'ndan Ekmek Açıklaması “Yoksullukla Mücadelede Hiçbir Engel Tanımayacağız”
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, “Dün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mobil büfelerde ekmek satışı yasaklandı. Sabah saatlerinde de yasaklanmadığına dair açıklama yapıldı. Son durum nedir? Belediye tarafından satış devam edecek mi” sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, soruyu, “Zaten devam edecekti. Dün yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile, biz, ekmek satışımıza devam edecektik. Hazırlığımız o yöndeydi. Tarım Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Onu kastetmedekilerini ifade ettiler. Dolayısıyla sorun kalmadı. Ama yine ifade edeyim; İstanbul’da, bu yoksul günlerde, insanların bir liralık ekmek almak için kuyruklara girmesi çok önemlidir. Buna yönelik yapılan her hizmet, değerlidir. Bütün kamu kurumları, ‘Ben bu hizmete nasıl katkıda bulunabilirim’ diye hareket etmelidir ve bu bilinçte karar almalıdır. Dünkü karanın ilk intibaı hepimizi çok üzmüştür. Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım” diye yanıtladı. İmamoğlu, “Bir ifade karmaşışı mı vardı? Yoksa bugün düzeltilen bir durum muydu? Karalama kampanyası olarak da ifade edildi…” sorusuna ise, “Yani onu, kamuoyunun ve hukukçuların takdirine bırakıyorum” yanıtını verdi.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: “Kişisel Beklentiler Üzerinden Süreç Tanımlanmamalı”
İmamoğlu: “Kişisel Beklentiler Üzerinden Süreç Tanımlanmamalı”
Ucuz Ekmeği Yasaklamak Yaşam Hakkına Müdaheledir
Ucuz Ekmeği Yasaklamak Yaşam Hakkına Müdaheledir
Zeytinburnu Malatyalılar Derneği’nden Başkan Aydın’a Taziye Ziyareti
Zeytinburnu Malatyalılar Derneği’nden Başkan Aydın’a Taziye Ziyareti
Önce Kaygı, Sonra ‘Yalancı Koronavirüs’ Artıyor
Önce Kaygı, Sonra ‘Yalancı Koronavirüs’ Artıyor
Bilgisayar Korsanları, Covid-19 Aşı Belgelerini Sızdırdı
Bilgisayar Korsanları, Covid-19 Aşı Belgelerini Sızdırdı

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169