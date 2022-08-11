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İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olması beklenen yağışla ilgili AKOM’da açıklamalarda bulundu. 4 bin 625 personel ve 1.831 araç-ekipmanla sahada olduklarını belirten İmamoğlu, beton mikserleriyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Bazı beton mikserlerinin kontrolsüz alanlarda yıkanması nedeniyle mazgallarda tıkanma yaşandığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu beton mikseri meselesi, bir basit mesele gibi gözüküyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su basabiliyor. Allah korusun başka hususlara kadar gidebilir. Bunun gibi çevreye zarar verici atıkları lütfen hiç kimsenin bu tür yağmur kanallarına bırakmamasını, özenle davranmasını bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 10:13
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
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EYÜPSULTAN / İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olması beklenen yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. İstanbul’da beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını belirten İmamoğlu, “Süreç devam ediyor. Bu konuda hem AFAD'ın hem AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber kurumumuz, bu hafta başında beri teyakkuzda, süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak arttırmış durumda ve yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada. Kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. 1.831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
“BEKLENEN YAĞIŞ GERÇEKLEŞMEDİ”
Yağışın dün itibariyle Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir ilçelerinde başladığını, ilerleyen saatlerde Çatalca, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar bölgelerinde yağış etkili olduğunu aktaran İmamoğlu, “Bu etkili yağışta, kayda değer ve insanlarımızı mağdur edecek büyük oranda bir aksilik yaşanmadı. Daha sonrasında bugün sabah itibarıyla, İstanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu ama henüz öyle bir yağış olmadı, gerçekleşmedi. Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın burada bize aktardıkları bilgiler ışığında, yağmur İstanbul'un doğusuna doğru kaymış durumda ve şu an itibariyle Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00’e kadar İstanbul da bu ihtimalin kapsamında, ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor” bilgilerini paylaştı.
“GEÇMİŞTE YAŞANAN İHMALLER İSTANBUL’U SIKINTIYA SOKABİLİYOR”
Saha, kontrol ve yönetim ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden İmamoğlu, “Elbette bizim afet süreçlerinde yaşadığımız sorunların bir tanesi; geçmişten gelen bazı ihmaller giderilmediyse, süreç İstanbul'u sıkıntıya sokabiliyor. Ama iddiayla ifade etmeliyim ki; biz, 2,5 yıla yakındır İstanbul'da hem İSKİ'yi hem Altyapı ve Yol Bakım, Fen İşleri gibi birimlerimizle beraber, İstanbul'un altyapıyla ilgili ciddi bir sorun kısmını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımlarımız devam ediyor. Yaklaşık 11 milyarın üzerine çıkmış bir yatırım yaptığımızın İstanbullular tarafından bilinmesini istiyorum. Ancak sağanak yağışların olduğu, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda, yaptığınız yatırım ya da oradaki altyapının dahi iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor” ifadelerini kullandı. Afet anlarında muhtarlarla ve 39 ilçe belediyesiyle sağlıklı iletişim kurmaya gayret ettiklerini aktaran İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:
“TEHDİTLERİ CEZA İLE GİDERMEK MÜMKÜN DEĞİL”
“On binlerce İstanbul için çalışan ekiplerimizin gayretleri, çok kıymetli. Aynı şekilde şehir dışındaki ilçe belediyelerimizin gayretleri çok değerli. Ancak, bu tür olaylarda dikkat edilmesi gereken başka unsurları da vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz. İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar ya da kontrol kuleleri diye tariflediğimiz altyapıyla ilgili kontrol hatlarımızın sayısı milyonlarca dersek yanlış olmaz. İstanbul, koca bir coğrafya ve dünyanın en önemli metropollerinden birisi. Burada şunu ifade etmek isterim: Bu, büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Özellikle bazen bazı atıkların bu kanallara bırakıldığını tespit ediyoruz, cezalar yazıyoruz. Bu cezalar birkaç türlü de olabiliyor. Bu tür tehditleri taşıdığı için de daha üst seviyede cezalara bunu taşıyabiliyoruz. Ancak, cezayla bunu gidermek mümkün değil. Bu duyarlılığa bütün kurum, kuruluş ve şahısları bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetle bize ihbar etmelerini de diliyorum. Örneğin; beton mikserlerini yıkayarak, kendi betonunu bir mazgala bırakması bir ilçe belediyesinin kanalını tıkayabiliyor ve onun yetki sınırları içerisinde olan bir alanı su basabiliyor. Dolayısıyla bunların yapılmaması değerli. Bu beton mikseri meselesi, bir basit mesele gibi gözüküyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su basabiliyor. Allah korusun başka hususlara kadar gidebilir. Bunun gibi çevreye zarar verici atıkları lütfen hiç kimsenin bu tür yağmur kanallarına bırakmamasını, özenle davranmasını bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum”
KURUMLAR ARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Afet anlarında kurumsal ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul gibi bir metropolde, hatta megapolde, kurumların iletişimi ve diyaloğu, birbirini tenkit ederek, birbirinin hakkında farklı bir tarif yaparak değil hem öncesinde hem sonrasında makul iletişimlerle İstanbulluya ortak hizmet kültürüne sahip olmanın da önemli olduğunun altını çizmek isterim. Burada bulunan idarecilerimizle, sahada bulunan binlerce emekçi kardeşimle beraber İstanbullulara hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Bugün İstanbul'un doğusuna kayan yağışın, yine hiçbir hasar ya da hiçbir sel, birikinti ortaya çıkartmadan şehrimizi terk etmesini umuyorum. Özellikle dün İstanbul'un batısındaki yağışların, çok az da olsa barajlarımıza katkı olması bizim için kıymetli. ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile vatandaşlarımız her hususta iletişime geçebilirler. Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde, olası gelişmelerde yaşanacak zorluklarda da komşu il ve ilçe belediyelerin her zaman olduğu gibi yardımına, desteğine hazır da bir ekibin İstanbul'da var olduğunun altını çizerek, bütün İstanbullulara güzel günler diliyorum” diye konuştu. Açıklamada İmamoğlu’na,
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB’nin tüm daire başkanlıklarının ve birimlerinin yetkilileri eşlik etti.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 11.08.2022 10:26
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