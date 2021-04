İmamoğlu: “Kırsalı Yok Etmeye Çalışanlara Karşıyız ; Beton Kanal İstemiyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe mesaisinin öğleden sonraki bölümünü, kentin kırsal bölgelerinden Çatalca ilçesine ayırdı. İlk olarak Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Çakıl Kavşağı düzenleme inşaatında incelemelerde bulunan İmamoğlu, daha sonra Hamamönü esnafına ziyaretler gerçekleştirdi. Esnafla sohbet eden İmamoğlu, vatandaşlardan gelen sorunları dinledi. Aynı mahalledeki İSKİ Hizmet Binası inşaatında da incelemelerde bulunan İmamoğlu, yetkililerden bilgi aldı. İmamoğlu’nun ilçedeki son durağı, Kızılcaali Köyü oldu. İmamoğlu, köyde; Çatalca Ziraat Odası ile İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iş birliğiyle sürdürülen sosyal sorumluk projesi kapsamında, mevsimlik çiçek üretimi yapılan seraları ziyaret etti.

“FIRSAT VERİLİRSE KÖYLÜMÜZ GERÇEKTEN ‘EFENDİ’ OLUR”

Çatalca Ziraat Odası Başkanı Seyit Çetin ile Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın eşlik ettiği İmamoğlu, üretime katılan kadın çalışanlarla renkli sohbetler gerçekleştirdi. Çatalca ziyaretini kadın çalışanların yanında değerlendiren İmamoğlu, “Bugün Çatalca’dayız. Köylerimizi de geziyoruz. Keyifli bizim için. Niye? Çünkü üreten köylüyle burada bir aradayız” dedi. “Köylünün kırsalda üretmesi, aynı zamanda şehirle yan yana yaşaması, oradaki hayatı sağlıklı yapar, canlı tutar, birbirini destekler” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada çok güzel bir iş birliği başladı. Kurumumuzun peyzaj konusunda uzman birimi olan Ağaç A.Ş., burada köylülerimizle, Ziraat Oda’mızla bir arada bir iş üretti. İhtiyacı olan bitkilerin, çiçeklerin burada yetiştirilmesi… Yarın farklı bitkilerin üretilmesinde de talepleri var. Genel Müdürümüzle konuşacağız, o konuya hassasiyet göstereceğiz. Buradaki başkanlarımız der ki; başka köylerin de bu işte etkin olmasını istiyoruz. Demek ki, potansiyeli artırmamız lazım. Görünüyor ki; İstanbul’da köylerimize fırsat verildikçe, sadece bu şehir için üretim yapsa buranın kırsalı, gerçekten ‘efendi’ olur. ‘Köylü milletin efendisidir’ sözü, Atatürk tarafından boşuna söylenmiş bir söz değildir. Güçlü bir sözdür. Karakter açısından, yüz yıllar da geçse etkisinin ve öneminin geçmeyeceği bir sözdür. Çünkü, üretim olmazsa, insanlar beslenmezse, üretimi çağın koşullarına göre yapmazsanız gerçekten toplumu, milleti mutlu edemezsiniz.”

“KADINLARIN ÜRETİMİN İÇİNDE OLMASI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Yapılan iş birliğinin herkesi mutlu ettiğini vurgulayan İmamoğlu, “Daha güzeli; kadınlar memnun. Kadınların üretimin içinde olması ve bu üretimle mutluluklarını görmek, beni çok çok mutlu ediyor. Çiçekleri kendi elleriyle dikince de İstanbul’un daha güzel olacağını şimdiden görüyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Hatta ablalarımız diyor ki, ‘Bize yetmez.’ ‘Bize daha çok çeşit versinler. Tüm köylerimize bunu yayalım’ diyorlar. Bizim isteğimiz bu. Biz, insanların arasında gönül bağını iyi kurarsak, onlara üretimde yol gösterirsek, çok güçlü bir İstanbul kırsalı var ederiz. Kırsalı yok etmeye çalışanlara karşı, bu mücadelemiz çok önemli. Biz, bu memleketin topraklarında üretim olsun istiyoruz. Bu memleketin topraklarına, saçma sapan beton kanallar yapılsın istemiyoruz. Buraların betona boğulmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah esirgesin, dünya güzeli bu toprakların daha verimli, daha bereketli olması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

“KAÇAK YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEYİZ”

İmamoğlu, bir gazetecinin, “İlçe belediyeleri ile ortaklaşa çalışarak, kaçak yapıların önüne geçme şansınız var mı” sorusuna, “Zaten bu konuda; Büyükşehir, ilçe belediyesi fark etmiyor. Kaymakamlığı ile her yönüyle ortak çalışmak zorundayız, çalışıyoruz da. Bu konuda vatandaşlarımız da duyarlı olmalı. Yani, gözünün aldığı bir yerde, kaçak bir yapı gördüğü zaman, bunu ihbar etmek günah değil; ihbar etmemek günah. Dolayısıyla doğayı, ortamı korumak adına, biz, kaçak yapıya müsaade etmeyiz. Bakın, ben 2 yıldır görev yapıyorum. Bu siyasette, belediyecilikte vardır; ‘Şurasına müsaade, burasına müsaade.’ Asla tavizimiz yoktur; o tür telefonlara, o tür taleplere kapalı bir kişiyim. Dolayısıyla bu konuda biz, mücadelemizi sonuna kadar veririz. İlçe belediyelerimizle uyumlu çalışırız; ama elde edilen her ihbar – açık çağrıdır bu- Çatalca olsun, başka bir yer olsun; her ihbara karşı duyarlıyız. Sonuna kadar gideriz” yanıtını verdi.

KADINLARIN SOFRASINA KADINLARLA BİRLİKTE OTURDU

Kızılcaali Köyü sakinleriyle muhtarlık yakınında bir araya gelen İmamoğlu, burada kısa bir konuşma yaptı. Köylünün üreteceği çiçekler için alım garantisi verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, farklı türlerdeki desteklerinin süreceği müjdesini verdi. Muhtar Ömer Engin’i makamında ziyaret eden İmamoğlu, köylü kadınların elleriyle hazırladıkları sofraya, yine onlarla birlikte oturdu. Börekler ve yaprak sarması eşliğinde gerçekleştirilen sohbet, renkli anların yaşanmasına sahne oldu.