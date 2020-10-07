İMAMOĞLU: “Atatürk, Bir Ülkenin Başına Gelebilecek En Güzel Şey”

İstanbul’u düşman işgalinden kurtaran Atatürk’ün, bir ülkenin başına gelebilecek en güzel şey olduğunu vurgulayan İmamoğlu, kenti fetheden Fatih Sultan Mehmet’in de tarihimizin en şanlı komutanlarından birisi olduğunun altını çizdi.

İSTANBUL TİMES HABER \ HÜSEYİN ÇETİNER

Sabah İstanbul’un Kurtuluşu’nun 97. yıldönümü için Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törende hazır bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde de Kültür A.Ş.’nin Gülhane Parkı ve Maltepe Miting Alanı’nda bugüne özel düzenlediği etkinliklere katıldı. Gülhane Parkı’nda katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan İmamoğlu, 6 Ekim’in, İstanbul’un yaşadığı talihsiz işgalin sona erdiği gün olduğunu vurguladı. “Talihsiz diyorum çünkü; o zaman, o dönem ne İstanbul’umuz ne milletimiz böylesine bir işgali hiç hak etmemiştir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Her Zaman Uyanık Olma Mecburiyetimiz Var”

“Ama tarihsel süreçlerde bazen yapılan hatalar, hiç tahmin edemeyeceğiniz işgaller ve muameleleri sizlerle buluşturabiliyor. İşte 6 Ekim öncesi yaşanan da tam da böyle bir şey. Onun için milletimizin her zaman uyanık, zeki, çalışkan ve dönemine uygun bir biçimde sosyal, ekonomik bütün alanlarda güçlü olma mecburiyeti vardır. Bu anlamda, o dönem yaşatılan yanlışlar, bu kadim kenti 5 yıl boyunca işgal kuvvetlerinin komutasına teslim edilmesini ortaya koymuş. Tabii, bu 5 yıllık süreç başladığında, buna en çok üzülen ve belki de herkesin umutsuz olduğu anlarda, umudun en yüksek tutan kimdi derseniz? Ulusal kurtuluşumuzun Başkomutanı ve Boğaz’dan geçerken Kartal İstimbotu’nda, ‘Geldikleri gibi gidecekler’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’tü.”

“Umut Işığı Düşüncelerin Sahibi ; Mustafa Kemal Atatürk"

stafa Kemal Atatürk’ün bir ülkenin başına gelebilecek en güzel şey olduğunu belirten İmamoğlu, “Çağın çok ötesinde düşünceleriyle bizleri aydınlatan, hala geçerli olan ve inanın yüz yıl değil, yüz yıllar geçse de geçerli olacak devrimleriyle inanılmaz bir şans Türkiye Cumhuriyeti ve milletimiz için. Sadece bizim için mi? Hayır, değil. Aynı zamanda çevre ülkeler için, aynı zamanda mazlum milletler için, emperyalist işgaller altında ezilen insanlar için; Hindistan’dan Afrika’nın en güneyine ya da Güney Amerika’dan başka ülkelere varıncaya kadar umut ışığı olmuş düşüncelerin sahibi Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

“Fatih, Rönesansın İstanbul Ayağını Yaptı”

Çağına göre çok kıymetli bir başka liderin de Fatih Sultan Mehmet olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Fatih Sultan Mehmet, bizim tarihimizin en şanlı komutanlarından, en kıymetli liderlerinden birisiydi. İstanbul’u fetheden kişiydi. İstanbul demek, Fatih; Fatih demek, İstanbul demekti. Bir çağ açıp, bir çağı kapatan ve aynı zamanda döneminde İstanbul’u ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahı olmakla değil, bir yönüyle de entelektüel tarafıyla sanata olan düşkünlüğü ile farklı kimliği ile çok değerliydi” diye konuştu. Fatih Sultan Mehmet’in kültürel ya da inançsal farklılıklara rağmen bir arada yaşanmasına imkan tanıyan bir kent inşa ettiğinin altını çizen İmamoğlu, “O dönemin aydınlanma tanımı olan Rönesans döneminin, bir nevi İstanbul’da bir ayağını yapmıştı” ifadelerini kullandı.

Fatih Tablosunu Ziyarete Davet

Fatih Sultan Mehmet’in İtalyan ressam Bellini’ni atölyesinden çıkan tablosunu 6 Ekim’de İstanbullular ile buluşturmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bütün halkımız buluşsun diye, Fatih Sultan Mehmet’in tablosunu sizlerin görmesi için Saraçhane binamızda sergimizi oluşturduk. Herkesi davet ediyoruz. İki ay boyunca orada.

O dönem İstanbul’u fetheden ve bu bahsettiğim özellikleriyle tarihe damga vuran Fatih Sultan Mehmet’in belki de bizlere en büyük emaneti İstanbul’du. Yüz yıllar sonra bu değerli emanete sahip çıkan da Türkiye’mizin, güzel Cumhuriyeti’mizin kuruluşuna imza atan ve bu güzel kenti esaretten kurtarıp tekrar bizim topraklarımız olmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’tü.”

“Fatih'in Anısını, Atatürk’ün Vasiyetiyle Yaşatacağız”

Atatürk’ün vasiyetinin Fatih Sultan Mehmet’in kentin doğru bir noktasında anıtının olması ve bu şehre bıraktığı izin her zaman yaşatılmasının sağlaması olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “İnşallah biz, hem Fatih Sultan Mehmet’in anısını yaşatmak hem de yakışır bir biçimde çağın güzel insanlarının o çağın hangi gereklerinin çok ötesinde işler yaptığını anlatan bir noktayı, İstanbul halkına hep birlikte hediye edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet’in bu güzel anıtını, müzesiyle beraber inşallah Mustafa Kemal Atatürk’ün bir vasiyeti olarak, İstanbul halkına hediye edeceğiz” müjdesini verdi.

Sahafları Gezdi, Kitap - Fotoğraf Mezatına Katıldı

İmamoğlu’nun Gülhane’den sonraki durağı, Maltepe Miting Alanı oldu. Alanda kurulan sahafları gezen, eski kitaplar, dergiler ve mecmuaları inceleyen İmamoğlu, İstanbulluları etkinlik meydanına davet etti. Sahaf gezisinin ardından “6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu Müzayedesi Kitap ve Fotoğraf Mezatı”na katıldı. İmamoğlu, Fransız bir fotoğrafçı tarafından çekilen Mustafa Kemal Atatürk portresini, açık artırma sonunda satın aldı.

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)