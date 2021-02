İmamoğlu: “Allah'ın İzniyle, Her Şey Güzel Olacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alevi yurttaşların her yıl 9-10-11 Şubat günlerinde tuttukları “Hızır Orucu”nun, Kartal Cemevi’nde gerçekleştirilen lokma dağıtım etkinliğine katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve oruç açmaya gelen vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu, ilk olarak Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ı makamında ziyaret etti. Sarıtaş’tan çalışmaları ile ilgili bilgi alan İmamoğlu, burada kısa bir konuşma yaptı. Toplumun inancını iyi anlamının, toplumsal huzuru sağlayan çok kıymetli bir unsur olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Ayrıştırıcı dil, üstünlük taslayan bir akıl, yapı, her şeyden önce bizim inancımızda yok. İnsan olmanın da prensibi böyle bir şey. Burada bu insani ve vicdani akışı sizlerle yaşamak da çok büyük bir onur” dedi.

“LAİKLİK, TOPLUMSAL BARIŞIN PRENSİBİ”

İnanca hizmet eden kurum, kuruluş ve ibadethanelerin çok hassas olması gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Bazen bir kelime, bazen bir cümle gerçekten insanlara çok çok ağır bedellere sebep olabiliyor. Bu yönüyle de çok önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bunu her ibadethanede, her yerde de hissetmek istiyoruz” diye konuştu. İstanbul’da sadece Müslümanların yaşamadığını, farklı dinlere mensup vatandaşların da olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemizin de sağlam prensipleri var. Bence, onlardan birisi de -ki yakın zamanda ilan edildiği tarihi hep beraber andık- laiklik. Laiklik, toplumsal barışın, bir arada olmanın, her şekilde bireylerin eşitliğini işaret eden bir prensibi. Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimize emanet ettiği en değerli prensiplerden bir tanesi. Bu aynı zamanda, bizim gibi kamu kurumlarının da eşit bir biçimde tüm inançlara hizmet etmesini gerektirir. Burada hem Kartal Belediye Başkanımız hem bizler, İstanbul’da bunu temsil etmek için varız” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HEM DUA HEM MÜCADELE EDELİM”

Daha sonra iftar için toplanan vatandaşlara da seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu zor günlerimizi hep beraber aşmak için kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe; bütün sıkıntılarımızın sona erdiği… Allah’a sağlık için dua ediyorum. Sağlık diliyorum hepinize. Her eve, her yuvaya, her ihtiyacı olan, her derman Hızır gibi yetişsin inşallah. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Ve Allah’ın izniyle göreceksiniz bu ülke adalete, hukuka, bütün güzelliklere, fırsat eşitliğine, her vatandaşımızın eşit olduğu günlere kavuşacak, başta sizin gibi güzel yurttaşlarımızın emeğiyle. Çocuklarımız için, gençlerimiz için hem mücadele etmeye hem de dua etmeye devam edelim. Allah’ın izniyle, her şey güzel olacak.”

Konuşmanın ardından Alevi dedesi Celal Özer tarafından iftar duası okundu. İmamoğlu ve Yüksel, edilen duaların ardından, pilav ve etten oluşan lokmaları vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören her iki başkan, onlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.

