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İmam Hatip OKulda Büyük Bakım Ve Onarım

Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği, okulun komple bakım onarım ve tadilat işleri için büyük bir çalışma başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 10:52
İmam Hatip OKulda Büyük Bakım Ve Onarım
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Sınır Tanımayan Yardımlaşma Vakfına Büyük Teşekkür

Okul Aile Birliği Başkanı Muhammed Sarı, yaptığı açıklamada; "okulumuz kurulduğu günden bugüne kadar kullanımdan kaynaklı ciddi bir bakım onarıma ihtiyacı oluştu, bu vesileyle Sınır Tanımayan Yardımlaşma Vakfının destekleri ve velilerimizin bağışlarıyla oluşan bütçe çerçevesinde okulumuza büyük bakım onarım işlerini başlattık, bu kapsamda;

-Okul içi ve sınıf duvarlarındaki tüm kabarık çatlakların tamir ve tadilatı yapılacak,

-Kırılmış olan bazı kapı pervazlarının tamiratı ve boyanması yapılacaktır

-Kırılmış kapı kolları ve kilitlerinin yerine yenileri takılacaktır

-Okul içerisinde tüm duvarlar ve tavanlar boyanacaktır.

-Dış bahçe duvarı boyanıp ve dış bahçe komple su geçirmez izoselim sürülecektir.

-Okuldaki tüm acil çıkış kapıları boyanacaktır

-Çalışmayan Kalorifer kombi kazanlarının yerine yenisi alınacaktır.

-Okulun tüm elektrik ve telefon santralındaki problemleri giderilecektir" dedi.

Okul Yeni Eğitim Yılına Hazır Olacaktır

Çalışmaları eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bitireceklerini dile getiren Sarı, "Vakıflar ve Veliler el ele düsturuyla çalışmalarımıza katkı sağlayan Sınır Tanımayan Yardımlaşma Vakfı kurucusu değerli dostum İsa Al kardeşime, Fetih İnsanı Yardım Vakfı’nın değerli yöneticilerine, velilerimize ve her daim desteğini gördüğümüz kıymetli belediye başkanımız Sayın Ahmet Poyraz'a yürekten teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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