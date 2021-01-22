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‘İktidar Kendi Kötü Yönetiminin Faturasını Belediyelere Kesiyor’
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‘İktidar Kendi Kötü Yönetiminin Faturasını Belediyelere Kesiyor’

21 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, belediyelerin merkezi hükûmet genel bütçe vergi gelirleri paylarından yapılan kesintiler yüzde 50’ye çıkartılmıştır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 10:14
‘İktidar Kendi Kötü Yönetiminin Faturasını Belediyelere Kesiyor’
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DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen:

Bu kesintinin anlamı çok açıktır: İktidar hem kötü yönetiyor hem de kendi kötü yönetiminin maliyetini belediyelere yüklemek istiyor. Fakat ekonomideki kötü yönetim yüzünden kaybedilen milyar dolarlar, israf ve savurganlıkla oluşan bütçe açıkları belediyelerden yapılacak kesintilerle kapatılamaz. 

İktidarı uyarmak istiyoruz. Bu yüksek kesinti oranları belediyelerde ciddi bir bütçe açığı yaratır, belediye hizmetlerinin aksamasına neden olur. Bu kesinti oranları, belediyelerin zaten kısıtlı olan hizmet verme kapasitesini iyice düşürür.

Hazinenin içi boşaldıkça yerel yönetimler zayıflıyor

Anayasamıza göre yerel yönetimlere görevleriyle orantılı kaynak aktarılması gerekir. Tüm gelişmiş ülkeler merkezi ve yerel kamu kurumlarının nakit planlamasını güçlendirirken, hazinenin içinin boşalması yerel yönetimlerin Anayasadan kaynaklanan gelir kapasitelerini sınırlandırıyor. Yerel yönetimlerin elinin kolunun bağlanmak istenmesi ise siyasi otoritenin hukuk ve demokrasi anlayışının geldiği vahim noktayı gösteriyor.

Koronavirüsle mücadelede belediyeler desteklenmelidir 

Belediyelerin bütçelerinde yapılan kesintilerin bir diğer yanı da kamu sağlığını tehdit etmesidir. Koronavirüs salgınıyla mücadelemizde belediyelerin aldığı sorumluluk son derece önemlidir. Tüm dünyada devletler salgın ile mücadelede kamu harcamalarını artırıp belediyeleri desteklerken, bu düzenleme ile belediyelerin hizmet üretme kapasiteleri ciddi şekilde sınırlandırılacaktır.

İktidar kaybettiği belediyelerle rekabet etmemelidir

Hazine Bakanlığı’nca güncellenen 31.12.2020 tarihli istatistiklere göre ise belediyelerin 2021 yılı için toplam borç miktarı 10.327.720.000 Türk Lirasıdır. Hazineye borcu olan belediyelerin çoğunlukla 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde el değiştiren büyükşehir belediyeleri olduğu dikkate alındığında, bu düzenlemenin aynı zamanda bir cezalandırma aracı olup olmadığı tartışılacaktır. 

Siyasi iktidar kaybettiği belediyeler ile rekabet hissinden bir an önce çıkmalıdır. 

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