Iğdırlılar Hocalı Soykırımı'nı Unutmadı

IĞDIRLILAR SOYKIRIMI FOTOĞRAF SERGİSİYLE KINADILAR

Merkezi Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan Iğdırlılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği’nde düzenlenen “Asrın Soykırımı Hocalı” konulu fotoğraf sergisi Ermeni vahşetini gözler önüne serdi. Iğdırlılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ve İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen sergiye siyasetten, iş dünyasına çok sayıda vatandaşın yanı sıra Azerbaycan’dan gelen, Azhaber Medya Grubu Başkanı Hacıbey Haydarlı, Azerbaycan Islahatçı Gençlik Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı ve Azerbaycan Barış Hareketi Başkanı Cahit Zeynelov da katıldı. Iğdırlılar Derneği başkanı Celal Karaali yaptığı konuşmada “Yapılanlar Birleşmiş Milletler ’in kabul ettiği ‘Soykırım’ tarifine birebir uymaktadır. Bu nedenle bu insanlık suçunu işleyen Ermeni yetkililerin yargılanmasını istiyoruz!” dedi.

ERMENİLER ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANMALI

Düzenlenen fotoğraf sergisinde ilk konuşmayı ev sahibi olan Iğdırlılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Celal Karaali yaptı. Karaarali, etkinliğe katılanlara ve hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Ermeniler dünyanın gözü önünde ve açık açık soykırım yapmışlardır. Aradan 29 yılın ardından hâlâ bu dava uluslararası mahkemelerde gündeme gelmedi. Yani vahşet, vahşeti yapanların yanına kalmamalı. Yapılanlar Birleşmiş Milletler ‘in kabul ettiği ‘Soykırım’ tarifine birebir uymaktadır. Bu nedenle bu insanlık suçunu işleyen Ermeni yetkililerin yargılanmasını istiyoruz!” dedi.

KARAKOYUNLU: YÜZYILIN EN KARA GÜNÜ

Düzenlenen sergide konu hakkında geniş bir açıklama yapan İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu, Hocalı Soykırımı’nın tarihte hiçbir zaman unutulmayacak acılardan biri olduğunun vurgusunu yaparken, “20. yüzyılın en büyük soykırımı Hocalı Soykırımının 29. yıl dönümündeyiz. Türk Dünyası 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece can Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında en acı gününü yaşadı. Bir gecede binlerce soydaşımız yok edildi bunlardan 613 kişi korumasız çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşmaktaydı. Bu gece tarihe kara bir leke olarak yazıldığı gibi, yüzyılın en kara günü olarak da bilinmektedir. Biz bu soykırımın tarihin tozlu raflarına kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu dava bizim milli davamızdır. 2 yılda kaybettiğimiz toprakları 44 günde geri aldık bu büyük zaferden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, kahraman Azerbaycan ordusunu ve halkını tebrik ediyor, şehitlerimize rahmet diliyoruz. "dedi.

“HER GÜN ERMENİLERİN PROVOKASYONLARINA ŞAHİT OLUYORUZ”

Azerbaycan Islahatçı Gençlik Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Azerbaycan’ın hem diplomatik alanda hem askeri alanda her şeye hazırlıklı olduğunun altını çizerek, “ Bu yıl Hocalı olaylarını hem acılı ama aynı zamanda gururlu bir şekilde anıyoruz. Azerbaycan 30 yıldan sonra topraklarını işgal altından kurtardı. Azerbaycan ordusu çok büyük mücadele vererek 30 yıldır çözülmeyen Karabağ sorununu 44 günde çözdü. Elbette savaş alanında muharebe bitti ama diplomatik alanda hala bitmedi. Her gün Ermenilerin provokasyonlarına şahit oluyoruz. Tabi ki Azerbaycan hem diplomatik alanda hem askeri alanda her şeye hazırdır. Bir kere daha gördük ki uluslararası hukuk bir sorunu çözemiyorsa Azerbaycan devleti bunu kendi imkânlarıyla çözebilir. Ben burada bir kez daha sizlerin huzurunuzda Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk günden beri Azerbaycan’ın bu haklı davasına verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz her zaman Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinden konuşuyorduk ama Karabağ olaylarında kardeşliğimizi bir kere daha görmüş olduk.” dedi. Hocalı olayları beyaz perdede Azhaber Medya Grubu Başkanı Hacıbey Haydarlı, Hocalı olaylarıyla ilgi 26 Şubat’ta 13 isminde bir filmin vizyona gireceğinin bilgisini vererek, “Filmimizin hazırlıkları bitti ve 26 Şubat’ta vizyona girecek. Hocalı olaylarından Karabağ zaferine kadar uzanan filmde; 1992 yılı 26 Şubat gününde Ermeniler tarafından tecavüze uğrayan 13 yaşındaki bir kızın hayatından bahsediliyor. Başına gelen olaylar onun dilinden izleyeceğimiz bir film. Hem Azerbaycan hem Türkiye medyasından hem de YouTube üzerinden geniş bir yelpazede yayınlanacak. Bizim isteğimiz 29 yıl önce yaşanan bu hadiseleri dünya basınına göstermek. .İnşallah bu film dünyada geniş bir kitleye ulaşacak.” dedi.

“AZERBAYCAN HER ZAMAN BİZİM KARDEŞİMİZDİR”

Etkinliğe Belediye Başkanı Kemal Çebi adına katılan Küçükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Galip Özcan, “Umarım bu tür katliamlar tekrar yaşanmaz. Azerbaycan her zaman bizim kardeşimizdir. Her zaman birlik içerisindeyiz onun için burada hepsini tekrar saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun.” dedi.

“AZERBAYCAN’IN ACISI BİZİM ACIMIZDIR”

Deva Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Kaan Engin Özaydemir ise yaptığı konuşmada, kardeş Azerbaycan’ın acısının Türkiye’nin acısı olduğunun vurgusunu yaptı. Öte yandan toplum için siyaset yapan her parti, kurum ve kuruluşun böyle ortamlarda bulunması gerektiğini belirterek, “Biz de Türkiye’de iktidara talip bir siyasal parti olarak bu ve benzeri acıların unutulmaması ve tekrar yaşanmaması için tüm sorumluluğumuzun farkındayız. Elimizden gelen işleri her zaman siyaseten yapmaya devam edeceğiz.” dedi.