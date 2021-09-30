İbb’nin Taksi Önerisi 9. Kez Reddedildi

Toplantıyı yöneten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 153 Çözüm Merkezi’ne gelen şikayetlerin büyük çoğunluğun taksilerle ilgili olduğunu belirterek, “Sokaktaki insanların şikayetlerinin büyük çoğunluğu taksilerden. Toplumun sözünü dinleyenler olarak, bu çığlığı 8 kere, 18 kere, sorunu çözene kadar gündeme getireceğiz” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de İTÜ raporuna göre Temmuz ayından sonra taksilerin doluluk oranının yüzde 91’e yükseldiğini açıkladı.

Eylül ayı UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yönetiminde İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB tarafından işletilecek yeni taksi sistemi ve buna bağlı 1.000 yeni taksi plakası önerisi 9. kez ele alındı.

ÇAĞLAR: “SORUNU ÇÖZENE KADAR GÜNDEME GETİRECEĞİZ”

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB’nin 153 Çözüm Merkezi’ne gelen şikayetlerin büyük çoğunluğun taksilerle ilgili olduğunu, sokaktaki vatandaşların şikayetlerinin de bu yönde olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Toplumun sözünü dinleyenler olarak, bu çığlığı 8 kere, 18 kere, sorunu çözene kadar gündeme getireceğiz. Her şeyi konuşuyoruz, bugüne kadar hiçbir konuyu konuşmaktan kaçınmadık. Toplu taşımanın ana omurgası metrodur. Biz başladığımızda İstanbul’daki 10 metro şantiyesinin 8’i durmuştu. Geçmişte yıllık ortalamada 5 km metro yapılmış. Biz 10 metro inşaatımızla yılda 20 km metro bitirmeyi hedefliyoruz. Metrolarla ilgili kredi taleplerimiz aylarca mecliste bekletildi, İTaksi yönergesinde olduğu gibi. Otobüsleri yenilemek için meclisten onay aldık. Bu sefer Ankara’dan 10 aydır onay alamadık. Bu izinleri alamamaktan dolayı şu anda öz kaynaklarımızla 160 otobüs alıyoruz. Yeni taksi sisteminden İBB’nin bir kazanç sağlamasını amaçlamıyoruz. Projemizi, taksi sisteminin rehabilitasyonu için iyi bir örnek olması adına ısrarla gündeme taşıyoruz” diye konuştu.

İBB Ulaşım ve Çevreden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir de İstanbul Taksiciler Odası’nın pandemi sonrasında rapor hazırlattığı İTÜ’nün aynı biriminden aynı bilimsel yöntemle yeni bir rapor istediklerini ve taksilerin doluluk oranının yüzde 91’e yükseldiğinin tespit edildiğini söyledi. Şu bilgileri verdi:

DEMİR: “TAKSİLERİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

“Bir taksi 7 özel aracı trafikten çekiyor. 17 bin 394 taksinin yüzde 85’inde İTaksi uygulaması var. Yani dijitalleşme var. İstanbul Taksiciler Odası’na yazılan İTÜ raporunda, pandemi sonrasındaki süreç değerlendirilmiştir. Aynı kuruluştan son verilerini istedik. Toplu ulaşımda pandemi öncesi günlük 7,5 milyon yolculuk oluyordu. Şu anda 6 milyon civarında. Yani İstanbulluların yüzde 20’si özel araçlarına veya taksilere kaçtı. İTÜ’de Taksiciler Odamızın pandeminin hemen sonrasında rapor hazırlattığı aynı birim bize de yeni bir rapor hazırladı. Raporda, 2020 Şubat ayında yüzde 47, Kasım ayında yüzde 40 olan taksi doluluk oranının, 1 Temmuz öncesinde yüzde 83’e, sonrasında ise yüzde 91’e çıktığı görülüyor. Bunu zaten herkes gözlüyor. Valilik de gözlüyor. Bakanlık taksileri denetlenmesine ilişkin bir genelge yayınlamıştı. Bugün Valilik de vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine taksilerin denetlenmesine ilişkin bir emir yayınladı. İstanbul’un gerçekten 5 bin taksiye ihtiyacı var. Olumlu oy kullanılmasını bekliyorum. Bu projeyle, İstanbullulara taksinin gerçekten nasıl olması gerektiğini göstermeyi, taksilerin kalitesini artırmayı ve şoförlerin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz.”

Toplantıda yapılan diğer değerlendirmelerin ardından oylamaya sunulan yeni taksi sistemi ve bin yeni taksi önerisi, bakanlık temsilcileri ile İstanbul Taksiciler Odası temsilcisinin oy çokluğuyla 9. kez reddedildi.

DENİZ TAKSİ ÜCRETİ DE BELİRLENDİ

UKOME toplantısında, İstanbul’da Ekim ayında hizmet vermeye başlayacak deniz taksilerin ücreti de belirlendi. İBB iştiraki ŞEHİR HATLARI AŞ’nin teklifi olan; ilk mil için 100 TL, 1-4 mil arası, mil başına 75 TL, 4-8 mil arası, mil başına 60 TL, 8 milden sonra, mil başına 48 TL şeklindeki önerisi, oy çokluğuyla onaylandı. Karara göre; Mavi Marmara, Turyol, YUPİ Deniz Taksi’nin işleteceği taksilerde de bu ücret tarifesi kullanılacak.

ELEKTRİKLİ SKUTERLAR HER YERE BIRAKILAMAYACAK

Toplantıda, Elektrikli Skuter Park Yasak Alanları ise oy birliğiyle belirlendi. Buna göre: Cumhurbaşkanlığına ait binalara 100 metre mesafe içerisinde, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri giriş ve çıkış kapılarına 20 metre, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sınırlarına (Beton Duvar, Tel Örgü vb.) 10 metre mesafe içerisinde, emniyet birimlerine, diplomatik temsilciliklere ait binalar ile cezaevlerinin giriş ve çıkış kapılarına 20 metre mesafe içerisinde, tramvay hatlarına 2.5 metre mesafe içerisinde, metro istasyonlarının girişlerine 5 metre mesafe içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumlarının giriş-çıkışlarına, okul giriş-çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş-çıkışlarına, kamu binalarının giriş-çıkışlarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın musluklarına e-skuter araçlarının park etmesi yasaklandı. Ayrıca, e-skuter araçları ile tramvay ve metrobüs yollarına girilemeyecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)