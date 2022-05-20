banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.372,35
ALTIN
942,44
DOLAR
15,92
STERLİN
19,90
EURO
16,82
Zeytinburnu'nun Gençleri 19 Mayıs'ı Tuğçe Kandemir 'in Şarkıları İle Kutladı (VİDEOLU)
Zeytinburnu'nun Gençleri 19 Mayıs'ı Tuğçe...
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek verdi: Düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek...
Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma Töreninde CHP İlçe Başkanı Metin Doğan'ın Okçu İtirazı Damga Vurdu
Zeytinburnu 19 Mayıs Çelenk Sunma...
İmamoğlu: Gençlerin Hayallerini Burada Kurabildiği Bir Ülke Diliyorum
Son Dakika
İmamoğlu: Gençlerin Hayallerini Burada Kurabildiği...

İBB’ni̇n Bedava İnterneti̇ Artık Tüm Metrolarda

İlk olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki araçlarda hizmete alınan İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması, artık tüm kapalı istasyonlarda Mavi Bölge (Blue Zone) adı ile İstanbulluların kullanımına sunuldu. Ayrıca İstanbullulara hizmet veren 192 metro aracına da kolay şarj için toplam 384 USB Portu konuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 17:11
İBB’ni̇n Bedava İnterneti̇ Artık Tüm Metrolarda
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kuruluşlarından Metro İstanbul’un istasyon ve araçlarında teknolojik dönüşüm devam ediyor. Metro alanlarını kültür-sanat ve spor kavşakları haline getirme hedefiyle çalışan Metro İstanbul, bir yandan da yolcularının tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği çözümler sunarak bu bölgeleri yaşam alanlarına dönüştürme anlayışı ile çalışıyor. Metrolardaki teknolojik dönüşümün bir ayağı olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ücretsiz Wi-Fi uygulaması, 101 kapalı metro istasyonunda yolcuların kullanımına sunuldu.

“YOLCULAR KESİNTİSİZ İLETİŞİM İSTİYOR”

Büyük kentlerde teknolojinin önemine dikkat çeken Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, teknolojinin tüm imkanlarını kesintisiz bir şekilde yolculara sunmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Özgür Soy metrolardaki Wi-Fi hizmetiyle ilgili şu bilgileri verdi: “İlk olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızdaki araçlarımızda İBB ücretsiz Wi-Fi hizmetini devreye aldık. Uygulamanın başladığı Ekim 2021 tarihinden bugüne kadar bu hizmetten yararlanan yolcu sayımız 72 kat arttı. Yolcularımızdan aldığımız kesintisiz iletişim talepleri sonrasında İstanbulluların istasyonlarımızda da ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmesi için İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile çalışmalara başladık. Tüm hatlarımızda bulunan toplam 101 adet kapalı istasyonumuzda Mavi Bölgeler oluşturarak İBB ücretsiz Wi-Fi alanlarını yolcularımızın hizmetine sunduk.”

“KESİNTİSİZ İLETİŞİM İÇİN 384 ŞARJ PORTU MONTE ETTİK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ücretsiz interneti şehrin her yerine yayma hedefini hatırlatan Genel Müdür Özgür Soy, “Mavi Bölgelerde başlatılan ücretsiz internet hizmetini araçlarımıza monte ettiğimiz USB şarj portları ile destekliyoruz. Yolcularımızın metrodaki seyahatleri esnasında mobil cihazlarını şarj edebilmeleri için, M2 Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı’mızda hizmet veren 192 metro aracına USB şarj portu monte ettik. Aralık ayında tamamladığımız bu çalışma kapsamında; engelli yolcularımızın erişimini de göz önünde bulundurarak her bir araca, aynı anda 4 yolcumuzun faydalanabileceği 2 adet olmak üzere filomuza toplam 384 adet port montajı gerçekleştirdik.” diye konuştu.

120 istasyonda toplam 232 dijital info pano konumlandırdıklarını anlatan Özgür Soy, “Bu panolarla yolcularımız duyurular, haberler gibi standart bilgilerin dışında; online olarak yolculuk planlaması yapabiliyor, sefer tarifesi sorgulayarak istedikleri istasyondan geçen tren saatleri ile ilk ve son tren hareket saatlerini öğrenebiliyor, ağ haritalarını inceleyerek hatlarımızda meydana gelen anlık kesintileri görebiliyor. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamalar ile kesintisiz iletişim imkanı sunarak yolcularımızın metro alanlarında geçirdikleri süreyi eğlenceli hale getirmeyi ve memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSBİKE Bi̇si̇klet Okulu’na Kayıtlar Başladı
İSBİKE Bi̇si̇klet Okulu’na Kayıtlar Başladı
CONSTURCT IRAQ Erbi̇l Fuarı Türki̇ye İçi̇n Önemli̇ İhracat Kanalı
CONSTURCT IRAQ Erbi̇l Fuarı Türki̇ye İçi̇n Önemli̇ İhracat Kanalı
İmamoğlu İPA’da Gençlerle Buluştu
İmamoğlu İPA’da Gençlerle Buluştu
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek verdi: Düşünce suçu diye bir şey olamaz
Kaftancıoğlu ve Erdoğan davalarını örnek verdi: Düşünce suçu diye bir şey olamaz
Zonex Network İlk Tohum Yatırımını Aldı!
Zonex Network İlk Tohum Yatırımını Aldı!

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169