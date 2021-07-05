İBB’den Vektörlerle Mücadele Eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversiteleri işbirliği ile oluşturulan İstilacı Sivrisinek Türlerine Karşı Eylem Planı çerçevesinde “Vektörle Mücadele Birimi” personellerine eğitim vermeye devam ediyor. Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Sağlık Hıfzıssıhha Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk, Sağlık Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı Mehmet İlker Öksüz ve birim çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen eğitim; İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kerem ÖTER ve Hacettepe Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Filiz GÜNAY tarafından verildi.

İstanbul T,imes Haber Merkezi Hüseyin Çetiner

VEKTÖRLERLE MÜCADELEYE YENİ MODEL

Sağlık Daire Başkanı Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, “Vektörlerle mücadele” çalışmaları hakkında konuşma yaptığı eğitimde Vektörlerle Mücadele Birimi olarak iyi bir motivasyona sahip olduklarını kaydederek şunları söyledi:

“Çalışmalarımızda kimyasal mücadele yöntemini azaltıp, biyolojik mücadeleyi artırmayı önceliyoruz. Bizim başarıyla birlikte oluşturacağımız bir değişiklik İstanbul ilçelerine ve Türkiye’nin bütün illerine model olacaktır. Bu modellemeyi de sizinle gerçekleştireceğiz. Bizim ciddi bir misyonumuz var, bununla birlikte coğrafi bilgi sistemlerinin devreye alınması tablet uygulaması ve aplikasyonun da devreye girmesiyle daha verimli bir süreç yaşayacağız.”

UYGULAMALI EĞİTİMLER

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kerem ÖTER ve Hacettepe Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Filiz GÜNAY tarafından verilen eğitimde vektörlere yönelik birçok konu ele alındı. İstilacı sivrisinek türlerinin biyolojisi, ekolojisi, üreme ve dinlenme alanları, istilacı sivrisinek türlerinin davranışları, sahadan toplanma yöntemleri, sivrisineklerin toplanmasında kullanılan tuzak tipleri, ovitrap tuzaklarının kurulumu, erişkin sivrisinek toplama tuzaklarının kurulumu, tür teşhis anahtarları ve Arş. Gör. Dr. Filiz GÜNAY tarafından geliştirilen dijital tür teşhis anahtarının kullanımı, sivrisineklere benzerliği nedeniyle sivrisinek sanılarak şikâyet edilen diğer sinek türleri konularında birimde çalışan personellere eğitim verildi.

SİVRİSİNEK TÜRLERİNE KARŞI GENEL UYGULAMA

İBB Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi işbirliği ile vektörlerle mücadele kapsamında planlanan 559 günlük yol haritasında verilen eğitimlerle 289 günlük aşamayı geride bıraktı. 270 günlük eğitim ve yaygın uygulama adımlarına geçti. Pilot bölgelerden başlayan çalışmaların (Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Zeytinburnu) İstanbul ilinin tümünde uygulanabilmesi için personel eğitimlerinin tamamlanması öngörülüyor.

MÜCADELE BİLİM TEMELİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

İBB Sağlık Daire Başkanlığı, İstanbul’da bulaşıcı hastalıklara aracılık eden canlılar arasında en tehlikeli ve biyolojik potansiyelleri en yüksek olan sivrisinek hakkında düzenlediği bilgilendirici, bilinçlendirici eğitimlerin yanı sıra birçok farklı metotla çalışmalarını yürütüyor. Kurmuş olduğu “İBB Vektörle Mücadele Bilim Kurulu” ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden dünya çapında kabul görmüş akademisyenlerden rehberlik hizmeti alarak, yapılan saha çalışmalarını bilimsel ortamda değerlendirerek, kısa, orta ve uzun vadeli etkili ve verimliliğe dayalı mücadele yöntemleri belirleyerek yapıyor.

VEKTÖRLERLE MÜCADELEDE YENİ UYGULAMALAR

Öte yandan bu yaz uygulamaya başlanacak ‘Sivrisinek Bildirim Sistemi’ uygulaması ile cep telefonlarından ‘Sivrisinek İhbarı’ yapılabilecek. Uygulamayı telefonuna indiren vatandaşlar şikâyetlerini buradan bildirebilecek. Mobil sistem veya web aracılığı ile hizmet verecek bu uygulama ile “Sahada aplikasyonu indirmiş olan kişi bir tane sivrisinek gördüğü anda, o sivrisineğin fotoğrafını çekerek, uygulamada yer alan sinek türlerinden hangi sineğe benziyorsa onu işaretleyip, sivrisinek ihbarında bulunabilecek.” İBB ekipleri aplikasyondan sivrisineğin hangi lokasyonda olduğunu görerek o konuma gidecek ve çalışmalarını yapacak. Şu an 5 ilçede pilot çalışmaları süren bu uygulama yazın kullanılmaya başlanacak.

Bu uygulamanın yanı sıra İstanbul’da belirlenen noktalara ovitrap adı verilen sivrisinek tuzakları kurulacak. Belirli periyotlarla kontrol edilecek olan bu ovitrapların içerisindeki ahşap materyaller değiştirilecek ve üzerindeki sivrisinek yumurtaları sayılarak popülasyon dinamikleri belirlenecek. Popülasyon tespit edilen alanlarda fiziksel ve biyolojik mücadele yapılarak sivrisinek yoğunluğunun artması engellenecek.

YILIN 12 AYI KONTROL VE İLAÇLAMA

İBB Sağlık Daire Başkanlığı, Vektörle Mücadele Proje kapsamında; İstanbul genelinde 2 birim Anadolu Yakası, 4 birim Avrupa Yakasında olmak üzere toplam 6 ilaçlama birimiyle hizmet veriyor. 6 ekip ve 12 personelin görev yaptığı ilaçlamada 2020 yılı başından itibaren 2021 Nisan ayına kadar, vektörle mücadelede 4 milyon 765 bin 376 üreme kaynağı kontrol edilmiş olup, 526 bin 125 kaynakta ilaçlama yapıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)