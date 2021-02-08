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İBB’den Köylere Ücretsiz İnternet Hizmeti

Kırsal mahallelerde internete erişim konusunda sorun yaşayan öğrenci ve vatandaşlara destek olmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) köy meydanı, muhtarlık ve bilgi evlerine İBB WiFi noktaları kuruyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Şubat 2021 Pazartesi 13:30
İBB’den Köylere Ücretsiz İnternet Hizmeti
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 Proje kapsamında 9 köyün internet kurulumu tamamlandı.

Kentin internet altyapısını kuvvetlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren İBB, kırsal mahallerdeki internet problemine el attı. Toplamda 151 lokasyona kurulması planlanan İBB WiFi ücretsiz internet noktaları ile öğrencilerin pandemi nedeniyle artan uzaktan eğitim ihtiyaçlarına ek destek olunması amaçlanıyor. 

9 KÖYÜN İNTERNET KURULUMU TAMAMLANDI

İmkansızlıklardan ötürü öğrencilerin mağdur olmaması için de çalışmalar sürdürülüyor. Kırsal bölgede yaşayan vatandaşlar ve köylerde evinde internet olmadığı için uzaktan eğitimde sorun yaşayan çocuklar için hayat geçirilen proje ile tüm öğrenci ve vatandaşlar hızlı ve güvenli internet deneyiminden kişisel gelişim ve dijital eğitim olanakları için diledikleri gibi faydalanabilecek. 

Yapılan çalışmalar sonucunda; Beykoz’a bağlı, Alibahadır, Poyrazköy, İshaklı; Çatalca’ya bağlı Kestanelik, Çanakça, Dağyenice; Çekmeköy’e bağlı Hüseyinli; Silivri’ya bağlı Akören ve Seymen köylerine internet kurulumu gerçekleşti. Projenin ilk etabında bu sayı bir ay içerisinde 50 köye çıkartılacak. 

EĞİTİME VE GENÇLERE DESTEK SÜRÜYOR 

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın önemli bir sosyal belediyecilik sorumluluğu olduğu bilinciyle ilerleyen projeyle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, maddi imkansızlıklar içerisinde eğitim gören tüm çocukların yanlarında olmak amaçlanıyor. 

 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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