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İBB’Den 23 Haziran'ın Yıl Dönümünde İki Önemli Etkinlik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,  göreve gelişinin ikinci yılında iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak.  Müzayede evi Sotheby's’de rekor fiyata satılmasının ardından eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi saat 13.00’de Saraçhane Yerleşkesinde gerçekleşecek. Günün ikinci etkinliğinde ise İstanbullular bir demokrasi şenliği yaşayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı 23 Haziran Demokrasi Şenliği, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 18:06
İBB’Den 23 Haziran'ın Yıl Dönümünde İki Önemli Etkinlik
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran seçimlerinin ikinci yıl dönümü için etkinlikler düzenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin koleksiyonuna katılarak artık İstanbul’un olan eserin ön gösterimini yapacak. 23 Haziran’da Saraçhane yerleşkesinde gerçekleşecek program saat 13.00’de başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, günün ikinci programında daha katılımcı, daha eşitlikçi ve daha adil bir İstanbul yolunda atılan adımları anlatacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı etkinlik 23 Haziran akşamı Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

DEMOKRASİ ŞENLİĞİ

İstanbullulara bir demokrasi şenliği yaşatmayı amaçlayan kutlamalarda, saat 19.00’da  müzisyen Karsu sahne alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sunumu ve CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıyla devam edecek akşam, sanatçı Erol Evgin’in konseriyle son bulacak. İBB sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak bu demokrasi şenliği, tüm Türkiye’den de izlenebilecek.

İBB, gün boyunca kentin merkez parklarında gerçekleştireceği etkinliklerle tüm İstanbulluları bu duyguya ortak edecek. 23 Haziran Çarşamba günü saat. 15.00 itibariyle Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Yoğurtçu Parkı, Caddebostan Sahili, Beykoz Çayırı, Atatürk Kent Ormanı ve Maçka Demokrasi Parkı’ndaki etkinliklere tüm İstanbullular katılabilecek.

Kanuni Sultan Süleyman Tablosu Ön Gösterimi

Tarih: 23.06.2021

Yer: İBB Saraçhane Binası

Saat: 13.00

23 Haziran Demokrasi Şenliği 

Tarih: 23.06.2021

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu

Program

18.00: Kapı Açılışı

19.00-19.45: Karsu

19.45-20.30: Sunum ve Protokol Konuşmaları

20.30: Erol Evgin

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.06.2021 18:09
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