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İBB’De Kadın Yönetici Sayısı Üç Kat Arttı
İBB’De Kadın Yönetici Sayısı Üç...

İBB’De Kadın Yönetici Sayısı Üç Kat Arttı

İstanbul Planlama Ajansı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadın istihdamına yönelik değerlendirmesinde, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Kadın yönetici sayısı, 24 Haziran 2019’dan bugüne yaklaşık üç kat artarken, en çok artış, İSPER AŞ’de gerçekleşti. 24 Haziran 2019- 3 Şubat 2021 tarihler arasında, Belediye, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde çalışan kadın sayısı, bin 817 kişi artarak 13 bin 589’a ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2021 Pazartesi 09:43
İBB’De Kadın Yönetici Sayısı Üç Kat Arttı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, 24 Haziran 2019 ile 3 Şubat 2021 tarihleri arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın istihdam istatistiklerini değerlendirdi. Değerlendirme sonuçları şöyle:

İstanbul Times haber Merkezi / Eylül Akyüz

Kadın yönetici üç kat arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadın yönetici sayısı, yaklaşık üç kat artarak 50’den 142’ye ulaştı. Kadın yöneticilerin toplamdaki payı, yüzde 11.5’ten yüzde 26.1’e yükseldi.

Dört şirkette bir ilk

24 Haziran 2019’da hiç kadın yöneticisi olmayan belediye iştiraklerinden BELTUR’da 6, İMAR AŞ’de 2, İSPARK’ta 6 ve İSTGÜVEN’de 1 kadın bugün yönetimde görev üstlenmiş bulunuyor.

En çok artış, İSPER AŞ’de

Kadın yönetici sayısını en çok artıran iştirak 16 kişiyle İSPER AŞ oldu. İSPER AŞ’yi, İSKİ ve BELBİM takip etti.

En çok kadın yönetici MEDYA AŞ’de

Kadın yöneticilerin, toplam yöneticiler içindeki payının en yüksek olduğu iştirak, yüzde 46.2 ile MEDYA AŞ oldu. İSPER AŞ, yüzde 37.2 ile ikinci, UGETAM, yüzde 33.3 ile üçüncü sırayı paylaştı.

Toplam 13 bin 589 kadın çalışan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, İSKİ ve iştirak şirketlerinde çalışan kadın sayısı, bin 817 kişi artarak 11 bin 772’den 13 bin 589’a çıktı. Kadın yöneticiden sonra kadın çalışan sayısının da en çok arttığı kuruluş olarak ilk sırada bulunan İSPER AŞ’de, 24 Haziran’da 4 bin 400 olan kadın çalışan sayısı, 733 artışla 5 bin 133’e ulaştı. İSPER AŞ’yi, BOĞAZİÇİ YÖNETİM, İSKİ ve İSTGÜVEN izledi.

İMAR AŞ’de kadın çalışan oranı, yüzde 52.1

Kadın çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payının en yüksek olduğu iştirak ise yüzde 52.1 ile İSTANBUL İMAR AŞ olurken, yüzde 47.1 ile BİMTAŞ ikinci, yüzde 34.3 ile İSPER AŞ üçüncü oldu.

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