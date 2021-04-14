İBB’DE Görev Değişimi

Dijital yayıncılık sektörünün kentteki öncülerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki MEDYA AŞ’de görev değişimi yaşandı. 2019 yılından beri MEDYA AŞ’nin Genel Müdürlüğünü üstlenen İpek Elif Atayman, İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörü görevine atandı. MEDYA AŞ’de Genel Müdürlüğüne Pınar Türker Fadıllıoğlu getirildi.

MEDYA AŞ GENEL MÜDÜRÜ PINAR TÜRKER FADILLIOĞLU

Pınar Türker Fadıllıoğlu, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına aynı yıl Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak başlayan Fadıllıoğlu, iletişim alanının farklı uzmanlıklarında görev aldı. Yatırımcı ilişkilerinden kamu ilişkileri yönetimine, birleşme & satın alma ve değişim yönetimi iletişiminden sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması ve yönetimine, medya ilişkilerinden marka yönetimine kadar geniş bir yelpazede pek çok farklı sektörde başarılı deneyimler elde etti.

23 yıl boyunca önemli görevler üstlenen Fadıllıoğlu, sırasıyla Yapı Kredi’de önce Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcılığı ve devamında Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü, BASF’ta Türkiye & Orta Doğu & Kuzey Afrika İletişim Müdürlüğü, Glaxo Smith Kline’da Kurumsal İletişim &Kurumsal İlişkiler &Etkinlik Yönetimi Direktörlüğü, OMVP Petrol Ofisi’nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve son olarak 2014’yılından itibaren HSBC’de Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği yaptı.

İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MERKEZİ BASIN, YAYIN HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ İPEK ELİF ATAYMAN

İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevine getirilen İpek Elif Atayman, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

1991-1998 yılları arasında çeşitli ulusal kanallarda görsel yönetmen ve muhabir olarak çalıştı. 90’lı yıllarda televizyon sektöründen ayrılarak Şişli Belediye Başkanlığı’nda Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden sorumlu danışman olarak göreve başladı ve 11 yıl bu görevi sürdürdü.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayan Atayman, siyasi kişi ve kurumların yanı sıra, çeşitli sektörlerden birçok kurum ve kuruluşta iletişim danışmanlığı ve yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden “Politik Sinema: Costa Gavras” başlıklı çalışmasıyla doktorasını aldı.

2019 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iletişim ekibinde yer alan Atayman aynı zamanda Basın Konseyi Vakfı Yönetim Kurulu ve Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey üyesidir.

Dr. İpek Elif Atayman bir çocuk annesidir.