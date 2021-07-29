İBB Ve AB Arasında Sürdürülebilir Enerji Anlaşması

SARAÇHANE/İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mayıs 2021 tarihinde “EUforEnergy” programı kapsamında, “Enerji Dönüşümü için Avrupa Birliği (AB): Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi’ne yaptığı başvuru geçtiğimiz günlerde olumlu sonuçlanmıştı. Projeyle birlikte AB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı”nın (SECAP) geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verecek, teknik destek ve kapasite desteği sağlayacak.

PROJE DANIŞMANLIĞI LİTVANYA’DAN

İBB’nin sürdürülebilir enerji vizyonuna önemli katkı sağlayacak proje anlaşmasının imzaları, Litvanya’dan Merkezi Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management Agency – CPMA) Direktör Yardımcısı Jūratė Lepardinienė ve İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka arasında imzaladı. İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleşen imza töreninde ve Çevre Koruma Müdürlüğü ile Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

“İBB İLE GELECEK ADINA ÇOK DAHA İYİ İŞLER ÇIKARTACAĞIMZA İNANIYORUZ”

İmza töreninde görüşlerini paylaşan, CPMA Direktör Yardımcısı Lepardinienė, İBB’nin sürdürülebilir enerji alanındaki gayretlerinin heyecan verici olduğunu söyledi. Jūratė Lepardinienė sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş birliğimiz ile birlikle çok önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz. Hem bizim tarafımızdan hem de sizin tarafınızdan gelecek olan fikirlerle İBB çok önemli projelere liderlik etmiş olacak.”

ALKANALKA: “KÜRESEL ISINMAYA KARŞI ARTIK SOMUT BİR EYLEM PLANINA SAHİP OLACAĞIZ”

Atılan imzaların ardından, proje hakkında bilgiler aktaran İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka, “Bu proje ile çağımızın ve geleceğimizin en büyük problemi olan küresel ısınmaya karşı mücadelede İBB, artık somut bir eylem planına sahip olacak dedi. Alkanalka şu ifadelerde bulundu:

“SECAP projesi, Başkan İmamoğlu’nun da önem verdiği ve üzerinde durduğu bir projeydi. Atılan imzalarla birlikte artık somut adımlar atacağız. Bu, aynı zamanda hem Avrupa’nın büyük megapolü İstanbul hem de ülkemiz için önemli bir kazanım. Bundan sonra, bize danışmanlık hizmeti verecek profesyonellerin teknik birikimiyle bizim projelerimizi en uygun şeklide eşleştirip, harekete geçeceğiz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)