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İBB Tarihinde Bir İlk : Görme Engelliler Kays İle Rahatça Gezebilecek

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü, sosyal tesislerde görme engelli vatandaşların kullanacağı telefon uygulaması geliştirdi. İBB tarihinde bir ilk olan Kapalı ve Açık Alan Sesli Yönlendirme Sistemi (KAYS) adı verilen aplikasyon ile görme engelli vatandaşlar rahat bir şekilde sosyal tesisler içinde gezebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2021 Salı 10:18
İBB Tarihinde Bir İlk : Görme Engelliler Kays İle Rahatça Gezebilecek
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SARAÇHANE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Engelliler Müdürlüğü, görme engellilere özel bir telefon uygulaması geliştirdi. İBB tarihinde bir ilk olan KAYS uygulaması ile görme engelli vatandaşlar, Engelliler Müdürlüğü'ne ait sosyal tesislerde kimseye ihtiyaç duymadan gezebilecek. 

Telefonlara indirilebilen bir uygulama olan KAYS sesli navigasyon özelliği taşıyor. KAYS uygulaması, uygulamanın indirildiği telefon Engelliler Müdürlüğü yerleşkelerine girdiği anda devreye giriyor. Görme engelli vatandaş, KAYS uygulamasına gitmek istediği yeri söylemesi yetiyor. Uygulama kişiyi, 'Sağa dön, sola dön, düz devam et' komutlarıyla gitmek istediği alana götürüyor. 

KAYS UYGULAMASININ OLDUĞUNU YERLEŞKELER

KAYS uygulamasının hayata geçtiği pilot bölgeler şu şekilde: 

Sultangazi ÖZGEM (Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi) kapalı alan 114 M2, Bayrampaşa ÖZGEM kapalı alan 1200 M2, Kağıthane ÖZGEM kapalı alan 555 M2, Beyoğlu ÖZGEM kapalı alan 3000 M2, Kartal ÖZGEM kapalı alan 3400 M2, Kadıköy ÖZGEM kapalı alan 2000 M2, Tuzla ÖZGEM kapalı alan 6000 M2, Engelliler Kampı açık alan 76.646 M2, Esenyurt ÖZGEM açık alan 1500 M2, Bayrampaşa ÖZGEM acık alan 500 M2.

İBB TARİHİNDE BİR İLK

İBB Engelliler Müdürü Mesut Halıcı hayata geçirdikleri KAYS uygulaması ile İBB tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini vurguladı. Mesut Halıcı uygulama ile ilgili şöyle konuştu: 

"Görme engelli kardeşlerimiz İBB Engelliler Müdürlüğü'ne bağlı 11 merkezimizde akıllı telefonlarına bu uygulamayı indirirlerse hiç kimseye ihtiyaç duymadan istedikleri yere gidebilecek."

İNSANLARLA ARAMIZDAKİ FARKI KAPATIYOR

Görme Engelli Rehberi Yıldırım Tatlı, kendisinin de yüzde 95 oranında görme engelli olduğunu belirterek bu uygulama sayesinde görme yetisi olan insanlarla arasındaki farkın kapandığı vurguladı. Uygulamanın hayatlarına büyük bir kolaylık sağladığını dile getiren Yıldırım Tatlı şunları söyledi:

"Uygulama olmadan önce, sürekli yanıma gören birini ya da orayı bilen birini alıyordum, tek başıma gidemiyordum. Şimdi uygulama sayesinde rahatlıkla gidebiliyorum." 

Uygulamayı kullanan sosyolog Çağatay Tuygun ise uygulamanın en güzel yanını " Görme engelli biri olarak bulunduğum konumu başka bir görme engelli arkadaşıma atabiliyorum. İki engelli arkadaş kimseye ihtiyaç duymadan buluşabiliyoruz” ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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