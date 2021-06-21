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İBB Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz Oyunları Başlıyor

İBB Şehir Tiyatroları, 7’den 77’ye tiyatro seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşturacak. Açıkhava Yaz Oyunları'nda; Pollyanna, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi, Antigone ve Hastalık Hastası olmak üzere dört oyun sahnelenecek. Serilerin ilk oyunu Pollyanna, 26 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de sahne alacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 17:19
İBB Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz Oyunları Başlıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, sanatseverlerin karşısına dört muhteşem oyunla çıkacak. Dört oyunun sahneleneceği Açıkhava Yaz Oyunları'nda ilk gösterim Pollyanna ilke yapılacak. Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği Pollyanna, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 18.00’de sahnelenecek. Oyunun biletleri, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/  adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunuluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“Açıkhava Yaz Oyunları” Şehir Tiyatroları’nın sezon içinde sahnelenen yeni oyunlarıyla devam edecek. Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi, Antigone ve Hastalık Hastası, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak. 

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna’nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile “”mutluluk”un yaratılabileceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor. 

Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Berk Samur, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Şirin, Serap Doğan, Şirin Asutay, Yeşim Mazıcıoğlu, Yılmaz Aydın, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor.

RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKÂYESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri. Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.

ANTİGONE

Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar?

Sophokles’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan Antigone’de;  aynı savaşta birbirini öldüren, ama biri kahraman diğeri hain ilan edilen iki kardeşine de, son görevini yapmakta kararlı olan Antigone ile; devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor.

İnsanlığın tüm kadim deneyimleri tarihe gömülürken yine de çözülmeyen, kaybolmayan çelişkilerimizi sahneye getiren “Antigone”, dünden bu günü tartışıyor.

Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Aslı Menaz, Cengiz Tangör, Destan Batmaz, Gözde İpek Köse, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Zafer Kırşan rol alıyor.

HASTALIK HASTASI

Argan, hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şükrü Türen, Şirin Asutay Ersin Sanver, Besim Demirkıran, Elif Verit rol alıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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