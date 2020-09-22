İBB'nin Bilgi İşlem Projelerine Üç Ödül Birden

İstanbul Times Haber \ Hüseyin Çetiner

Yeni dönemde dikkat çekici bilgi işlem projeleri geliştiren İBB, IDC Türkiye CIO Summit’te üç ödül kazandı. Türkiye’nin bilişim liderlerini bir araya getiren IDC CIO Summit, bu yıl, ‘Yeniden icat için yarış: Dijital dönüşümü hızlandırmak için liderler buluşması’ başlığıyla toplandı. Zirvede gerçekleştirilen ödül töreninde İBB, üç farklı kategoride üç projesiyle ödül kazandı.

İBB, Müşteri Deneyimi Kategorisinde, ‘Açık Veri Portalı’ projesiyle, IT Yönetişim Kategorisinde Deprem Hackathonu projesiyle, İş Etkinleştirme Kategorisinde ise ‘Askıda Fatura’ projesiyle ödül almaya hak kazandı. İBB’den yapılan açıklamada projelerin tamamının ‘inhouse’ geliştirildiği ve operasyonların İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütüldüğü duyuruldu.

Konu ile ilgili konuşan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Naim Özgüner şunları söyledi:

“Tamamı inhouse geliştirilen ve operasyonları Daire Başkanlığımızca yürütülen bu projeler ve diğer işlerimizdeki başarılı sonuçlarınız için personeli kutluyorum. Döneme başlarken kendimize, Türkiye’de, belediye hizmetlerinde olmayan, yapılmayan, cesaret edilemeyen işleri yapalım, İstanbulluları şaşırtalım, mutlu edelim, yanlarında olduğumuzu hissettirelim diye bir hedef koymuştuk. O hedefe doğru emin adımlarla ilerlediğimizi görmekten çok mutluyum.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)