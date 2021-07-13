İBB Kurban Bayramına Hazır

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve kurbanlıkların İstanbul’a giriş yapmasıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilgili tüm birimleri mutlu ve huzurlu bir bayram için teyakkuz halinde çalışıyor. Bu yıl 20 – 23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı süresince, İBB ekipleri kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İBB ekipleri, İstanbul’da kurban kesilecek 1.000 kadar noktayı denetleyerek İl Kurban Komisyonu’na görüş bildirdi. Boğaz’a kan akışının olacağı veya hijyen açısından uygun olmayan kesim yerleri ile ilgili özellikle olumsuz görüş belirtildi. Şehre kaçak hayvan girişlerini önlemek için ise Bakanlık ve Emniyet ile ortak denetimler yapılarak, sevk belgesi ve kayıtlar kontrol ediliyor.

İBB’nin kendi tesislerindeki kurban satış ve kesim hazırlıkları da tamamlanmak üzere. Alanlarda, bu yıl da pandemi tedbirleri yine ön planda tutulacak. Covid-19 salgını sebebi ile oluşan yeni normalde, İBB’ye ait kurban satış ve kesim alanlarında, maske temini ve dezenfektan kullanımı başta olmak üzere önlemler alındı. İBB, kurban satış ve kesim alanlarında sosyal mesafenin sağlanması amacıyla randevulu sistem uygulanacak. Alana girişler, randevu saatinden belirli bir süre öncesinde kısıtlanacak ve sosyal mesafe kuralları korunacak.

6 MODERN TESİSTE HİZMET VERİLİYOR

İstanbul’da bu sene Avrupa yakasında 3, Anadolu yakasında 3 olmak üzere, İBB’ye ait 6 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Toplam 250 bin 500 metrekarelik alana sahip tesislerde, 369 kurban satış yeri (padok) ve 19 kesimhane bulunuyor. Alibeyköy-Eyüpsultan, Kayaşehir-Başakşehir, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe’deki tesisler, 10 bin 696 büyükbaş ve 1.700 küçükbaş kurban kesim kapasitesine sahip. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı ve ihtiyaç duyulan tüm kesim aletleri yenilendi Kesilen kurban etlerin paketlenmesi için 350 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı. Kesim alanlarında ayrıca mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve kantin de bulunuyor. Arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek.

SATIŞ VE KESİMLERİ İSYÖN AŞ KOORDİNE EDİYOR

İBB iştiraki İSYÖN AŞ tarafından hizmetlerin verileceği tesislerde, hijyen büyük önem taşıyor. Bu kapsamda; kurbanlıkların İstanbul’a girişinden önce tüm alanlar dezenfekte edildi. Kurbanlar girdikten sonra ise satış ve kesim yerlerinde karasinekle yoğun mücadele yürütülüyor. Kurban günü hayvansal atıklar alandan günlük olarak düzenli depolama sahalarına yönlendirilecek, atık suların depolandığı kanallar, İSKİ yardımı ile boşaltılıp, artıma tesislerine aktarılacak, evsel atıklar ise İSTAÇ AŞ’nin mobil ekipleri tarafından anlık toplanacak. Kurban kan ve atıkları İBB kurban kesim yerlerinden hızla uzaklaştırılacak ve kesim alanları temizlenecek. Kokunun oluşmamasına ve çevreye rahatsızlık verilmemesine özen gösterilecek. İBB, kurban dışkılarını gübreye dönüştürerek çiftçilere ücretsiz dağıtacak. Sakatat ve diğer artıklar ise atık gömü tesislerinde özel olarak depolanacak.

İBB İnanç Masası, Veteriner Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü gibi birimler de kesimlerin dini kurallara uygun ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için görev başında olacak. Alanların güvenliği ve trafik akışı sağlanacak. Vatandaşlara ikramlarda bulunulacak.

“KURBAN MOBİL” UYGULAMASI İLE BİLGİLER CEPTE

Hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB’ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile İBB’nin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak.

BOĞA TİMİ GÖREV BAŞINDA

Kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kurumdu, eğitimleri tamamlandı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim ediyor.

25 MİLYON METREKARELİK ALAN TEMİZLENECEK

Bu sürçte İSTAÇ araçları, toplam bin 83 kez göreve çıkacak, 1 milyon 590 bin metrekare alanı yıkayacak. 25 milyon 357 bin 500 metrekarelik bir alan da mekanik süpürme araçlarıyla temizlenecek. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bayram süresince her gün İstanbul'un iki yakasında toplam 400 personeliyle, yeşil alanlarında temizlik çalışmalarına devam edecek. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ise İstanbul geneli yeşil alanların bakım ve temizlik işi kapsamında, bin 100 personeli ile çalışmalarını sürdürecek.

Bayram boyunca tıbbi, endüstriyel, hafriyat atıklarının toplanması ve bertarafı işlemleri kesintisiz şekilde yapılacak. Deniz ve kıyı temizliği de aksamadan sürdürülecek. Ayrıca İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit-altgeçitler, otobüs peron/durakları temizlenecek. Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinin yanı sıra, başta hastaneler olmak üzere, çeşitli kamu kurumları gibi halkın toplu kullanım alanlarında, mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapılacak.

KENT GENELİNDEKİ TÜM TESİSLER DENETLENECEK

İBB, bayram süresince, kent genelindeki 1.000 kurban satış ve kesim alanının denetimini de gerçekleştirecek. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İSKİ, özellikle İstanbul Boğazı çevresinde kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için teyakkuzda olacak. İBB Beyaz Masa, vatandaşların talep ve şikayetleri için 7/24 görev başında olacak.

SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMAYACAK

İBB Evde Sağlık Birimi, Kurban Bayramı boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet vermeye devam edecek. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü ise bayram süresince huzur ve bakımevlerinde kalan sakinlerinin, yakınlarıyla elektronik ve görüntülü haberleşmesini sağlayacak.

BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB’nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan, toplu ulaşımda pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alındı. Buna göre, İETT araçları 19 Temmuz Pazartesi arife günü ile bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri (Çarşamba, Perşembe, Cuma) Cumartesi günü çalışma planına göre seferler yapılacak. 20 Temmuz Salı günü (Bayramın 1. Günü) ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Bayram boyunca METRO İSTANBUL Cumartesi günü tarifesine göre, ŞEHİR HATLARI AŞ de Pazar günü tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.

İETT’DEN İBB TESİSLERİNE EK SEFER

Ayrıca İBB’nin Pendik ve Sancaktepe’deki kurban kesim alanlarına ve ihtiyaç duyulan mezarlıklara ek seferler düzenlenecek. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, yukarıdaki plan doğrultusunda iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)