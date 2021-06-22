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İBB Kudeb Adalar'ın Korunması İçin Yapıları Denetliyor

İBB, Adalar’daki tamirat ve tadilatlar gerçekleştirilen tarihi yapıları denetliyor. Tescilli binalara aslına uygun bir şekilde basit bakım ve onarımlar yapılmasını sağlıyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 18:03
İBB Kudeb Adalar'ın Korunması İçin Yapıları Denetliyor
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Adalar ilçesi, takımadalarıyla birlikte 1984 yılında “Sit Alanları Bütünü” olarak ilan edildi. İlçenin tamamı kentsel, doğal ve arkeolojik değerlerinden dolayı koruma altına alındı. Düzenlemelerle taşınmazlardaki bakım ve onarımlar da izne tabi tutuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), basit onarımları onaylama ve denetlemeyle görevlendirildi. Esaslı tadilatlarla ilgili de Koruma Kurulu kararlarına göre şekillen bir süreç belirlendi. 

İstanbul Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

İBB KUDEB ekipleri,   Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Büyükada’da inceleme gezisi gerçekleştirdi. Büyükada’daki yapılarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı gezide tarihi binalarda incelemeler yapıldı. Adaların kendine has bir yer olduğunu söyleyen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, “Adalar’ın tarihi ve buradan geçen isimleri var. Bu tarihin korunması gerekiyor” dedi.

İBB KUDEB Müdürü Hülya Kök, tescilli ve tescilsiz yapıları, topoğrafyası ve tarihi ile Adalar’ın özel kanunlar ve yönetmeliklerle korunduğunu kaydetti. İstanbul’un kültürel mirasını geleceğe aktarmak için hizmetler sunan KUDEB’in Adalar ilçesinde de denetimler üstlendiğini belirten Kök, çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Adalar’daki  nüfus pandemi döneminde arttı. Barınma ihtiyacına paralel olarak da dairelerde bakım onarımlar yapılmaya başlandı. Ancak bunu yaparken bazen tescilli yapılara ilaveler olabiliyor. Bu ilaveler Adalar’da bozulmalara neden olabiliyor. Bunlarla ilgili önlem almaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gelip kontrol gerçekleştiriyor. Yapılacak işlem basit bakım onarım işiyse bunun için izin veriyoruz.” 

ADALAR’IN TAHRİP EDİLMESİ ENGELLENİYIOR

KUDEB, verilen izinlerin denetimini yaparak yapılan işlemlerin uygunlunu da denetliyor. Uygulamalar, uzman personeller kontrol edilerek izin kapsamını aşan çalışmalar durduruluyor. İlçe belediye başkanlığı ile Koruma Kuruluna bildiriliyor. 

Video Linki: https://we.tl/t-Vgt18AP84Y

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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