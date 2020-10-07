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İBB Dört Yeni Spor Tesisini Kullanıma Açıyor

Spor tesislerine İstanbulluların erişimini kolaylaştırmak için birçok çalışma yapan İBB, kentin dört farklı noktasındaki tesisleri halkın kullanımına açıyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
07 Ekim 2020 Çarşamba 12:28
İBB Dört Yeni Spor Tesisini Kullanıma Açıyor
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Farklı branşlarda hizmet verecek tesisler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla spor faaliyetlerine başlayacak. Bu tesisler arasında yer alan Cemal Kamacı Spor Kompleksi de kapasitesi artırılarak yepyeni bir çehreye kavuşturuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), spor yatırımlarına durmaksızın devam ediyor. Kentlinin spor yapma ihtiyacına çözüm üretme yolunda adımlar atan İBB, bu ihtiyacı gidermek için Kağıthane, Okmeydanı, Yenikapı ve Büyükçekmece’de yeni spor tesislerinin açılışını gerçekleştirecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı açılış töreni, yarın saat 11.00’de Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde yapılacak.

TESİSLER AMATÖR FUTBOL KULÜPLERİNİN HİZMETİNDE

Açılışları Mart’ta planlanan; fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Yenikapı ve Kâğıthane Yeşilce Spor Tesisleri, amatör spor kulüpleri için yeni bir antrenman merkezi olacak. Liglerin başlamasıyla Amatör Lig ve altyapı müsabakaları tesislerde oynanabilecek. Yenikapı’da 68x105 ve 45x90 metre, Kâğıthane Yeşilce’de de 56x93 metre futbol sahası hizmete açılacak. Tesislerde protokol, ev ve deplasman takımları tribünleri de bulunacak. Kâğıthane Yeşilce Spor Tesisi’nin 752 araçlık zemin altı otoparkı haftanın bir günü semt pazarı olarak da kullanılabilecek.

CEMAL KAMACI SPOR KOMPLEKSİ’NİN KAPASİTESİ ARTIRILDI

Okmeydanı’ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi de tüm birimler tamamen yenilerek, İstanbulluların hizmetine sunulacak. Sportif alanları genişletilen ve kullanıcı kapasitesi artırılan komplekste; olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, Uzak Doğu sporları salonu, kadın ve erkek fitness salonları, stüdyo salon, halı saha, iki tenis kortu ile bu sportif alanların soyunma odaları bulunuyor. Tesiste ayrıca, idari ofisler; kafeterya; 18’i engelli, 11’i hibrit, 27’si düşük emisyonlu araç ve 536’sı normal olmak üzere 592 araçlık otopark; 12 adet bisiklet park yeri de misafirlerinin hizmetinde olacak. Yapımında çevreci malzemeler kullanılan komplekste, yüzde 45 su, yüzde 28 enerji tasarrufu sağlanacak. Tesisin günlük elektrik ihtiyacının yüzde 10’u, çatısındaki güneş enerjisi panellerinden karşılanacak.

GÜZELCELİLER HER SABAH EGZERSİZ YAPACAK

Eylül ayından beri iki tenis kortuyla hizmet veren Büyükçekmece Güzelce Tenis Kortları’nda bölge halkına yönelik her sabah 07.00 – 09.00 arasında ücretsiz sabah sporu etkinliği yapılacak.

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