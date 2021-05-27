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İBB'den Şile'deki 3 Kritik Noktaya Müdahele

İBB, İstanbul’un önemli turizm bölgelerinden Şile’deki yaya ve araç sirkülasyonu açısından sorun oluşturan 3 kritik noktaya el attı. Yurttaşların yıllardır yakındığı sorunları çözüme kavuşturdu. Ağva, Çayırbaşı Yaşam Caddesi ve Şile Devlet Hastanesi Yolu’nda yol genişletme, yaya alanı ve otopark cebi çalışmalarını bitirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2021 Perşembe 13:51
İBB'den Şile'deki 3 Kritik Noktaya Müdahele
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki ana arterlerde taşıt ve yaya ulaşımını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle trafik sıkışıklığı olan ve engellilerin kullanımına zorluk çıkaran cadde ve sokakları yeniliyor. Araç ve yaya ilişkisini belirleyen yaya geçişlerini, cadde ve sokaklardaki yeşil alanları dikkate alarak düzenliyor. 

ŞİLE CADDESİ’NDE GENİŞLETME

Bu kapsamda son olarak İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordirnasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Ağva Şile Caddesi’ndeki düzenlemeler tamamlandı. Eskiden 6.5 metre olan yol genişliği, 10 metreye çıkarıldı. Yaya alanı bulunmayan ve trafik açısından yoğun sıkışıklığa sebep olan yolun, 155 metrelik kısmında yapılan düzenleme ile İstanbul’un en önemli turizm bölgesinde ulaşım rahatladı. 

HEM YAYA HEM DE ARAÇ ULAŞIMI KOLAYLAŞTI 

Bu amaçla yolun 12 metre yüksekliğindeki sert kaya yamacı, kademeli bir şekilde kırıldı. Buna ek olarak 95 metrelik toprak bölümde de şevlendirme yapıldı. Diğer çalışmalarla birlikte toplam 280 metre uzunluğundaki bir alan, hem araç hem de yaya ulaşımına uygun hale getirildi.

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILDI

Yapılan kırımda ortaya çıkan taşlı malzeme de bölgede kronik hale gelmiş bir diğer sorunu çözmek için kullanıldı. Kaynaklar verimli kullanılarak yapılan işin kamuya maliyeti azaltıldı. Çıkan malzemeden, Çayırbaşı Yaşam Caddesi üzerinde 7.5 metre genişliğinde ve bin 50 metre uzunluğundaki bölge yapılan düzenlemelerde dolgu yapmak için yararlanıldı. Trafik sirkülâsyonunun yoğun olduğu, yaya alanı bulunmayan bölgede beton tretuvar inşa edildi. 

BÖLGEYE 155 YENİ AĞAÇ

      Ayrıca, Çayırbaşı Mahallesi Yaşam Caddesi’nin güzelleştirilmesi amacıyla İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgeye 155 yeni ağaç dikti. 

      ŞİLE DEVLET HASTANESİ YOLUNDA DÜZENLEME

      Şile Devlet Hastanesi Yolu’nda yoğun yakınmalara neden olan yaya ulaşımı sorunu çözüldü. Burada 850 metre uzunluğunda yaya yürüyüş alanı yapıldı. Aynı zamanda otopark alanı eksikliği de giderildi. Bu amaçla otopark cebi oluşturuldu. Bilindiği üzere Şile Devlet Hastanesi’nin otoparkında yer bulamayan yurttaşlar, araçlarını bırakacak güvenli bir alan bulmadıklarından büyük sorunlar yaşıyordu. Yapılan çalışmayla bu güçlük de ortadan kaldırılmış oldu. 

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