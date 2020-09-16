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İBB'den Metroda Bisikletlere Özel Vagon

İBB iştiraki Metro İstanbul, şehirde hareketliliği artıracak bir yenilik başlattı. Raylı sistemlerde bisikletle seyahat etmek isteyen yolcular, belirlenen saatlerde araçların son vagonlarını kullanabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2020 Çarşamba 11:56
İBB'den Metroda Bisikletlere Özel Vagon
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, trafikteki araç sayısını azaltmak ve trafikte geçen saatlerin olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla araçlarda bisiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. İstasyonlara bisikletlere yönelik yönlendirme işaretleri asıldı.


İstanbulluların bisiklet kullanımını arttırması beklenen uygulama ile hem daha hızlı ve sürdürülebilir ulaşım imkânı sunulacak. Hem de karbon salınımı azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçilecek.


Sağlıklı yaşam, sağlıklı kentler…


İstanbullular, 16 Eylül tarihinden itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda ek ücret ödemeden seyahat edebilecek.


Düzenlemeyle, kent içi ulaşımda intermodal bir yaklaşım ile bisiklet kullanımını artırarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Uygulama ayrıca, daha sağlıklı ve sıfır emisyonlu bir yaşama özendirmek hedefini taşıyor.


Diğer yolcular da düşünüldü…


Günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan Metro İstanbul, yolcularına daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmak için sadece bisikletli yolcularını değil, diğer yolcularını da düşünerek kurallar belirledi. Bisikletli yolculara getirilen kurallar sayesinde, diğer yolcular da olumsuz etkilenmeden güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.

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