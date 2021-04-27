Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392
ALTIN
469.685
DOLAR
8.2123
STERLİN
11.4243
EURO
9.9212
Çocuklara Su Meclisi Müjdesi
Son Dakika
Çocuklara Su Meclisi Müjdesi
Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Dönemi
Son Dakika
Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Dönemi
Op.Dr.Urlu: Pandemi Döneminde Özel Sağlık Kuruluşlarının Rolü Çok Önemli Oldu
Son Dakika
Op.Dr.Urlu: Pandemi Döneminde Özel Sağlık...
Demirtaş KOBANİ Soruşturması İçin Basın’a Kitapçık Gönderdi
Son Dakika
Demirtaş KOBANİ Soruşturması İçin Basın’a...

İBB'den Kartal'da Devam Eden Proje Alanlarına Ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İBB ekipleri ile birlikte Kartal'da yapımı devam eden projeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretleri kapsamında Atatürk Parkı, Soğanlık Camii ve Meydanı projelerini gezen Başkan Yüksel, Genel Sekreter Yardımcısı Alpay ve beraberlerindeki ekip, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında teknik personelden bilgi aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2021 Salı 09:58
İBB'den Kartal'da Devam Eden Proje Alanlarına Ziyaret
banner171

Başkan Gökhan Yüksel ile İBB Genel Sekreteri Gürkan Alpay, Kartal'da yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hayata geçirilecek olan yeni sosyal, kültürel ve spor tesislerinin proje alanlarını yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Yüksel ile Genel Sekreter Alpay'ın yanı sıra; İBB Danışmanı Tonguç Çoban, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Daire Başkanı Seyfüllah Demirel, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, teknik personel ile İBB ekipleri hazır bulundu.

Ziyaret hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Atatürk Parkı, Soğanlık Camii ve meydanı için yürütülen çalışmalarımızı ziyaret ederek yerinde incelemeler yaptık ve bilgi alışverişinde bulunduk." dedi.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıfır Konut Satışları Önceki Yıla Göre Yüzde 28.4 Azaldı
Sıfır Konut Satışları Önceki Yıla Göre Yüzde 28.4 Azaldı
TGF’den Soykırım İddialarına Tepki
TGF’den Soykırım İddialarına Tepki
Ali Babacan'dan Tam Kapanma Açıklaması
Ali Babacan'dan Tam Kapanma Açıklaması
Hayalinizdeki Mutfağı Nasıl Tasarlarsınız?
Hayalinizdeki Mutfağı Nasıl Tasarlarsınız?
FAVORİ Pırlantalarla Bambaşka Güzellikler
FAVORİ Pırlantalarla Bambaşka Güzellikler

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169