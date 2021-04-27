İBB'den Kartal'da Devam Eden Proje Alanlarına Ziyaret

Başkan Gökhan Yüksel ile İBB Genel Sekreteri Gürkan Alpay, Kartal'da yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hayata geçirilecek olan yeni sosyal, kültürel ve spor tesislerinin proje alanlarını yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Yüksel ile Genel Sekreter Alpay'ın yanı sıra; İBB Danışmanı Tonguç Çoban, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Daire Başkanı Seyfüllah Demirel, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, teknik personel ile İBB ekipleri hazır bulundu.



Ziyaret hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Atatürk Parkı, Soğanlık Camii ve meydanı için yürütülen çalışmalarımızı ziyaret ederek yerinde incelemeler yaptık ve bilgi alışverişinde bulunduk." dedi.