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İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi

​​​​​​​İBB Bilimsel Danışma Kurulu, toplu taşımada yaşanan yoğunluğun, salgının artmasına neden olacağı uyarısı yaptı. Temas süresi ve yoğunluğunun bulaş riskini artıracağına dikkat çeken Kurul, İstanbul Valiliği’nin aldığı tedbirlere ek olarak, farklı mesai saati ve ayrı şerit uygulamaları önerisinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Haziran 2020 Cumartesi 15:38
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi
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YOĞUNLUK MESAİ BAŞLANGICI VE BİTİMİNDE YAŞANIYOR

Covid-19 Pandemisi sonrasında tüm dünyada, ulaşım sorununun çözümüne yönelik yeni arayışlara girildiğini hatırlatan İBB Bilimsel Danışma Kurulu, salgının sönümlenmeye başladığı aşamada, kent yaşamı ve yolculuk davranışlarının yeniden şekillenmesi gerektiğini kaydetti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İstanbul’da günlük yolcu sayısının, toplu taşımada 7-8 milyon; minibüs, taksi, dolmuş ve servis araçları da eklendiğinde 10 milyonun üstüne çıktığına dikkat çeken Kurul, ulaşımda yoğunluğun daha çok mesai başlangıcı ve bitiminde yaşandığının altını çizdi.

TEMAS SÜRESİ VE YOĞUNLUĞU, BULAŞMAYI ARTIRIYOR

Yeniden açılım sürecinde, yolcuların yüzde 15’inin kişisel araçlarını tercih edeceği düşünülse dahi, toplu taşıma araçlarında uygun sosyal mesafe koşullarının korunmasının mümkün olamayacağını vurgulayan Kurul, konuyla ilgili şu uyarıda bulundu:

“Yolcu sayısının fazlalılığı temas yoğunluğunu arttırırken, yoğun trafik nedeniyle araç içinde geçirilen uzun süreler dolayısıyla temas süresi de artmaktadır. Temas yoğunluğu, fiziksel mesafenin korunamaması ve temas süresi uzunluğu, yüksek bulaşma riskine yol açan önemli faktörlerdir.”

FARKLI MESAİ SAATİ VE AYRI ŞERİT ÖNERİSİ

Daha önce yaptıkları iki önemli tedbire tekrar dikkat çekmek istediklerini belirten Kurul, İstanbul Valiliği’nin aldığı tedbirlere ek olarak, farklı mesai saati ve ayrı şerit uygulama önerilerini tekrarladı. Bu iki tedbirin toplu taşımada bulaş riskini azaltacağına inandıklarını ifade eden Kurul, şu açıklamada bulundu:

“İlk önerimiz, farklı mesai saati uygulaması. Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatlerinin çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlarda farklı şekilde düzenlenmesi ile araçlardaki yolcu sayısı ve trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacaktır. Bu önlem, bir çok Avrupa ülkesinde normal koşullarda bile başarıyla uygulanmaktadır. İkinci önerimiz ise ayrı şerit uygulaması. Zirve saatlerde, yoğun güzergahlardaki karayollarında, birer şerit sadece toplu taşıma araçlarına tahsis edilmelidir. Bu uygulamanın kamu yönetimi tarafından sıkı denetimi de toplu taşıma içindeki yolcuların temas sürelerini azaltarak önemli ölçüde bulaş kontrolü sağlayacaktır. Diğer alınan önlemlere ek olarak ilimizde, bu iki önlemin de salgın tamamen sonlanana kadar gündeme alınması gereğini bilginize sunarız.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 06.06.2020 16:35
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