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İBB 130 Bin Aileye Kurban Eti Ulaştıracak
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İBB 130 Bin Aileye Kurban Eti Ulaştıracak

Kurban Bayramı’nda 118 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırmak hedefiyle yola çıkan İBB, yardımseverlerin yoğun ilgisi sayesinde 130 bin aileye ulaşma olanağı buldu. Bu sabah hedeflerini tutturduklarını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların kampanyaya ilgisinden duyduğu memnuniyeti, “Destekleriniz ve mübarek Kurban Bayramı’nda, geleneksel dayanışma kültürümüzün en güzel örneklerinden birini sergilediğiniz için hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle ifade etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2020 Cumartesi 11:31
İBB 130 Bin Aileye Kurban Eti Ulaştıracak
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İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü, “Askıda Fatura”, “Anne Bebek Paketi”, “Aile Destek Paketi” yardımlaşma kampanyaları ile güldüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bağışı kampanyası ile bu sefer de 130 bin ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürecek.

İstanbul Tims Haber Merkezi /  Hüseyin Çetiner 


-BAĞIŞ KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ-
 

Yıl boyunca İstanbul’da onbinlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan İBB, Kurban Bayramı’nda da aileleri yalnız bırakmayacak. Hayırsever 8 bin 246 vatandaş, kurbanlarını İBB’nin 30 yıllık İstanbul Vakfı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı. Bir hissenin, bin 495 TL olduğu bağış kampanyasında, bin 178 büyük baş kurban kesilecek.


-İMAMOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ-
 

Kurban Bağış Kampanyası’na 118 bin aileye kurban eti ulaştırmak hedefiyle yola çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah yaptığı açıklamada hedeflerini tutturduklarını açıklayan İmamoğlu, bağışçılara da teşekkür ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Kurban bağış kampanyamızda, 118 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşma hedefimizi, arife günü yakalamış bulunuyoruz. Hedeflenen miktara ulaşmamız nedeniyle sistemimizi kapatıyoruz. Destekleriniz ve mübarek Kurban Bayramı’nda, geleneksel dayanışma kültürümüzün en güzel örneklerinden birini sergilediğiniz için hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”


-KURBAN KESİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK-
 

Planlamaya göre kurbanların kesimi bayramın ikinci ve üçüncü günü olan 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kesim esnasında İBB’nin tesiste bir veteriner hekimi ve din görevlisi bulunacak. Ayrıca vekâletler noter huzurunda okunacak ve videoya kaydedilecek. Kurbanı kesilen vatandaşa da SMS ile bilgilendirme yapılacak. İBB, kesimlerin ardından etleri ihtiyaç sahiplerine konserve kavurma olarak dağıtacak. Konserveler 16 Ağustos tarihinde frigorofik araçlarla İBB’ye teslim edilecek ve dağıtım süreci başlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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