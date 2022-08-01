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Hurmanın Faydaları Nelerdir?

Hurma, lif oranının yüksek olması sebebiyle besleyici özellikleriyle öne çıkar. Midede uzun süre kalabilmesi sindirimin yavaş olmasını destekler. Bu sayede kendinizi daha uzun süre boyunca tok hissedebilir ve besin tüketiminin sınırlandırılmasına yardımcı olmuş olabilirsiniz. İçerdiği potasyum ve demir mineralleri metabolizma hızlanmasına destek verir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:19
Hurmanın Faydaları Nelerdir?
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Tansiyon ve Kalp Sağlığını Destekler

Antioksidan içeriği olan hurma hücrelerin yenilenmesi konusunda destekleyici bir gıdadır. Dokusu yenilenmiş cilt daha genç bir görünüme kavuşabilir. B vitamini de içeren hurmalar, cilt üzerinde meydana gelebilecek tahriş ve yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Cildin ihtiyaç duyabileceği nemin sağlanmasına destek veren hurmayı tüketerek cildinizin daha elastik bir yapıya sahip olmasına katkı sağlayabilirsiniz.

A ve B vitaminleri yüksek miktarda magnezyumu beraberinde getirir. Magnezyum hafızanın güçlenmesini destekler. Özellikle yaşlılık ve çocukluk döneminde düzenli hurma tüketilmesi hafızanın güçlenmesine yardımcı olabilir. A vitamini türü olarak nitelendirilen betakarotenin düzenli tüketimi hafıza kayıplarının önlenmesine destek olur.

Tansiyon dengelenmesine yardımcı olan hurma kalp ritminin düzenlenmesine yardımcı olur. Yaşamsal mineraller arasındaki potasyumu içeren hurma, kolesterol içermediği için kalp dostu besinler arasında gösterilir. Güçlü antioksidan olması kalbi zararlı bakterilerden korumaya karşı destek verir.

Beslenme Düzeninin Dengeye Girmesine Yardımcı Olur

İçerisindeki A ve C vitaminleri vücudun zararlı bakterilerden ve mikroplardan temizlenmesine destek verir. Yüksek besin değerinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek verebilen selenyum da hurma içerisinde yer alır. Aynı zamanda içerdiği yüksek magnezyum oranları vücutta meydana gelebilecek enfeksiyon riskini düşmesine yardımcı olur.

Yüksek lifli meyveler arasındaki hurma, zengin beslenme düzeni oluşturabilmek açısından destekleyicidir. Bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili olabilecek hurma sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Hurmayı düzenli olarak tüketmeniz kansızlık riskinin düşmesine destek vermenize sebep olabilir. İçeriğindeki demir, kan hücrelerindeki hemoglobin sentezlerinin artmasına destek verir.

Kansızlık riskinin düşmesine destek veren hurma, demir eksikliği ile ilgili tedavi görenler için destekleyici bir gıdadır. İçerdiği demir ile beraber kırmızı kan hücrelerinin üretiminin artmasına destek veren B2 ve B3 vitaminleri de hurma içerisinde yer alır. Demir eksikliği tedavilerinde hurma tüketimi destekleyici bir hamle olacaktır.

Hurma fiyatları seçeceğiniz ürünlerin içeriğine göre değişkenlik gösterebilir. Fiyatlar arasında her kişinin bütçesine uyum sağlayabilecek özel seçenekler yer alır. Hurma fiyatları ve en kaliteli ürünler için Çerez Pazarı’nı tercih edebilirsiniz. https://www.cerezpazari.com.tr üzerinden günün her anında tüketebileceğiniz en lezzetli hurmalara erişebilirsiniz.

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