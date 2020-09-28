‘Hükümet eğitimde sınıfta kaldı, hâlâ yol haritamız yok‘

AK Parti hükümetinin koronavirüs sürecinde eğitim politikalarında sınıfta kaldığını söyleyen Dereli, “Virüs dünyada ocakta başladı, eylül ayındayız hâlâ eğitimde ne yapacağımızın yol haritası yok. Hepimiz önümüzü görmek istiyoruz. Eğitime evden devam edilecekse altyapı çalışmaları yapılmalı. Hepimizin evladı en iyi şekilde okumayı hak ediyor“ dedi.

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Zehra Zeynep Dereli, koronavirüs sürecindeki eğitim politikalarının belirsizliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dereli, şu açıklamalarda bulundu:

‘Eğitimi yapboz tahtasına çevirdiler‘

“Hükümet, ne yazık ki koronavirüs sürecinde eğitim politikaları kadar önemli, ülkenin geleceğini belirleyici bir alanda sınıfta kaldı. Sınav sorularını, sınav sistemini değiştirdikleri gibi koronavirüs zamanında da eğitimi bir yapboz tahtasına çevirdiler.“

‘Evden eğitime devam edeceksek altyapı hazırlanmalı‘

“Koronavirüsün dünyada çıkışı ocak ayıydı, bugün eylül ayındayız. Hâlâ eğitimde ne yapacağımıza dair önümüzde bir yol haritası yok. Milli Eğitim Bakanı ve hükümete sesleniyoruz; lütfen artık önümüze yol haritasını koyunuz. Hepimiz önümüzü görmek istiyoruz. Eğer evden eğitime devam edilecekse bunun için gerekli altyapıyı hazırlamamız lazım.“

‘Hepimizin evladı en iyi şekilde okumayı hak ediyor‘

“Değişim ile dönüşüm arasında çok büyük bir fark var. Biz eğitimi dönüştürmek istiyoruz. Neden? İnsan odaklı eğitim verebilmek için. Herkes için nitelikli eğitime erişim imkanı sağlayabilmek için. Hepimizin evladı en iyi şekilde okumayı hak ediyor. Çocuklarımızı 3 yaşından itibaren okula alarak, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamalarını sağlamaya varıncaya kadar önümüzde uzanan çok önemli bir yol haritası var.“